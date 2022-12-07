«Расчлененная курица», которая вывела из себя Лукашенко, превратилась в «жареную»2
- 7.12.2022, 11:46
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Как зарабатывают на белорусах в «Евроопте».
В октябре Лукашенко устроил разнос правительству из-за «расчлененной курицы» и заморозил цены.
Напомним, птицефабрика «Дружба» начала разделывать цыплят-бройлеров на две части, что позволило поднять цены на «новую продукцию» на 17%. После разноса, устроенного Лукашенко, подобная практика прекратилась.
🤷♂️ «Расчлененная курица» превратилась в «жареную»?— Сharter97.org (@charter_97) December 7, 2022
В магазинах «Евроопта» решили неплохо заработать на жарке куриных бедрешек. Посетители магазина заметили, что цена на жаренные бедра увеличилась на 10 рублей за кг просто за обжарку.
Цена до обжарки — 7,99, после — 17, 49. pic.twitter.com/7NkFmWYExh
Однако в магазинах сети «Евроопт» «расчлененная курица» превратилась в «жареную».
Сеть решила неплохо заработать на жарке куриных бедрешек. Посетители магазина заметили, что цена на подобный продукт после обжарки увеличилась почти на 10 рублей.
Цена до обжарки — 7,99, после — 17, 49.