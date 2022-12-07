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Страшное ДТП под Борисовом: Audi лоб в лоб столкнулся с Opel

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  • 7.12.2022, 12:44
  • 4,462
Страшное ДТП под Борисовом: Audi лоб в лоб столкнулся с Opel

Один из водителей умер в реанимации.

МЧС сообщает о серьезном ДТП недалеко от Борисова. Во вторник автомобиль Audi, которым управлял 65-летний водитель, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с Opel, за рулем которого был 68-летний житель Смолевичского района.

После лобового столкновения водителя Audi пришлось доставать из машины с помощью спецтехники. Сообщается, что он умер в реанимации.

Водителю Opel оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

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