Белорусы — Лукашенко: «На концерт» к Кобзону 18 резиденций не заберешь 1 7.12.2022, 12:50

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фото: afp

Диктатора снова поймали на лжи.

Лукашенко на совещании с чиновниками из Минздрава призвал «прекратить строить дворцы как в здравоохранении, так и в образовании».

При этом, в Ждановичах диктатор построил VIP–клинику для чиновников. Ее стоимость – 100 миллионов евро. Читатели сайта Charter97.org очень резко отреагировали на лицемерие Лукашенко:

– Отдай ее людям и твои прикорытники должны быть в общей очереди. За какие заслуги им такая поликлиника?

– Более 30 Ледовых дворцов луканомист в трубу загнал, а лучше бы поликлиники в поселках обновил, построил, оснастил. Но усатый ненавидит белорусов лютой ненавистью.

– У него уже давно кукуха отъехала.

– Тварь усатая за народные деньги 18 резиденций построила. Зачем тебе столько? «На концерт» к Кобзону все равно ни одну не заберешь.

– Верить Лукашенко – себя не уважать!

– Видимо, поэтому едва достроенный новый онкологический центр в Гродно уже разрушается. Штукатурка трещит, розетки свисают. Тяп–ляп – готово!

– Люди еще не знают в каких условиях лечатся чиновники. Врач в этой клинике не напрягается. Очередей нет! Все лекарства есть! Палаты на двух человек. Если бить из танка, то не ошибешься. Там лечатся исключительно мрази.

– HIMARS бы туда ударить, чтобы Лукашенко и его окружению негде стало лечиться.

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