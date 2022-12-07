Политолог: Путин и его окружение готовят убежище в Венесуэле

Политолог: Путин и его окружение готовят убежище в Венесуэле9
- 7.12.2022, 13:00
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Аббас Галлямов утверждает, что в Кремле разрабатывают операцию «Ноев Ковчег».
Известный российский политолог Аббас Галлямов со ссылкой на свои источники сообщает, что Путин и его окружение готовят себе убежище в Венесуэле. Операция якобы называется «Ноев Ковчег»:
— Как следует из названия, речь идет о поиске новых земель, куда можно будет направиться в случае, если на Родине станет совсем неуютно. Окружение вождя не исключает, что проиграет войну, лишится власти и ему придется куда-то срочно эвакуироваться.
Изначально, как пишет Аббас Галлямов, в качестве основной площадки рассматривался Китай:
— Сейчас в качестве перспективной площадки рассматривается Латинская Америка — Аргентина и Венесуэла. Про первую никаких подробностей не знаю, а вот проект перемещения во вторую курирует Сечин. У него хорошие личные отношения с Мадуро и именно к нему переходит сейчас кураторство над эвакуационным проектом.
Непосредственной работой с выездом на место, как пишет политолог, занимается Юрий Курилин — правая рука главы «Роснефти»:
— Летом он формально оттуда уволился и теперь всецело посвятил себя именно «Ноеву ковчегу». У него американское гражданство и хорошие связи.
Когда они говорят, что «все идет по плану», то имеет смысл уточнять, по какому именно. Планов у них, похоже, гораздо больше одного.