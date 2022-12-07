Для торговли в Беларуси вводят очередные нововведения
- 7.12.2022, 13:16
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Что изменится для ретейла?
МАРТ вводит для торговли нововведения по ассортиментному перечню. Сообщается, что чиновники расширили информацию, которую торговля должна представить при согласовании перечня товаров, которые должны быть в наличии.
При согласовании ассортиментного перечня теперь обязательно будет указываться страна производства продукции.
«Указывается количество разновидностей товаров отдельно по каждой стране, в которой эти товары произведены», — говорится в новом постановлении МАРТ № 79. Ранее эта процедура была необязательной.