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Для торговли в Беларуси вводят очередные нововведения

  • 7.12.2022, 13:16
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Для торговли в Беларуси вводят очередные нововведения

Что изменится для ретейла?

МАРТ вводит для торговли нововведения по ассортиментному перечню. Сообщается, что чиновники расширили информацию, которую торговля должна представить при согласовании перечня товаров, которые должны быть в наличии.

При согласовании ассортиментного перечня теперь обязательно будет указываться страна производства продукции.

«Указывается количество разновидностей товаров отдельно по каждой стране, в которой эти товары произведены», — говорится в новом постановлении МАРТ № 79. Ранее эта процедура была необязательной.

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