Для торговли в Беларуси вводят очередные нововведения 7.12.2022, 13:16

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Что изменится для ретейла?

МАРТ вводит для торговли нововведения по ассортиментному перечню. Сообщается, что чиновники расширили информацию, которую торговля должна представить при согласовании перечня товаров, которые должны быть в наличии.

При согласовании ассортиментного перечня теперь обязательно будет указываться страна производства продукции.

«Указывается количество разновидностей товаров отдельно по каждой стране, в которой эти товары произведены», — говорится в новом постановлении МАРТ № 79. Ранее эта процедура была необязательной.

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