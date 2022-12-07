Россиянка заявила, что ее сын-«мобик» перестрелял всю семью и взял в заложники отца 2 7.12.2022, 13:16

2,926

На момент звонка в полицию женщина была пьяна.

В Ставропольском крае РФ мать «мобика» сообщила в полицию, что ее сын вернулся домой, перестрелял всю семью и взял в заложники отца. Как оказалось потом, женщина просто слишком увлеклась алкоголем.

Как пишет российский Телеграмм-канал «Осторожно, новости», всю эту историю женщина придумала, слишком увлекшись алкоголем.

История началась позавчера - с посиделок родителей 28-летнего «мобика» Валентина Я. Семейная пара - 52-летний Виктор и 46-летняя Ольга - распивала алкоголь, а ближе к ночи мужчина отправился спать.

Женщина осталась наедине с алкоголем до утра, а на рассвете пошла к подруге и сообщила, что домой вернулся ее мобилизован сын. Он якобы перестрелял всю семью и держит под прицелом отца. Подруга позвонила в полицию, но к прибытию полицейских Ольга протрезвела, успокоилась и призналась, что «расстрел» ей «привиделся».

23-летняя жена «мобика» Елена подтвердила, что он находится в Украине, а с родителями оккупант не общается из-за того, что те злоупотребляют спиртным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».