На Запорожье ликвидировали ветерана спецназа ГРУ 6 7.12.2022, 14:13

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Российского «мобика» и его коллегу обратили в «груз 200» возле Энергодара.

В районе временно оккупированного города Энергодар Запорожской области 2 ноября были ликвидированы два участника «СВО»: саратовец Алексей Карташов и оренбуржец Артем Тырлов. Последний в 2007-2010 годах проходил срочную службу и контракт в составе 551-го отдельного отряда СпН 10-й бригады спецназа главного разведывательного управления ФР.

Смерть захватчиков подтверждают некрологи в российских социальных сетях. Данные о «двухсотых» нашел волонтер, блогер-расследователь Иракли Комахидзе и поделился фотографиями Тырлова на своей странице в Facebook.

Как рассказал Комахидзе, оба россиянина попали на войну против Украины по мобилизации.

34-летний Тырлов (родился 10 декабря 1987 года) мог бы и дальше работать машинистом РЖД, но примкнул к преступной «спецоперации» и 9 ноября его похоронили «с воинскими почестями».

Оренбуржец был призван из запаса в первые дни мобилизации, 30 сентября направлен на боевое слаживание в Саратов. Уже в 10-х числах октября Тырлов отправился в зону боевых действий в должности командира отделения инженерно-саперной роты.

Российские СМИ сообщили, что россиянин привлекался к службе на Северном Кавказе, что обеспечило ему получение статуса «ветерана». После контракта Тырлов вернулся в Оренбург, где 10 лет проработал на железной дороге. У оккупанта остались вдова и сын.

Что касается Карташова, то информации о нем в открытых источниках намного меньше. Саратовские власти заявили, что он «героически» погиб «при исполнении своего воинского долга».

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