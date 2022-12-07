Найдена самая древняя карта Европы возрастом 4 тысячи лет 7.12.2022, 14:21

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Ее точное предназначение остается загадкой.

С тех пор как люди начали путешествовать, возникла необходимость отслеживать и отмечать посещенные места. От дорожных карт до отслеживания погодных явлений карты сопровождают человечество как неотъемлемая часть всего опыта, приобретенного за историю человечества.

Есть множество исторических и древних карт, которые помогают нам узнать, как и куда путешествовали наши предки. Вавилонцы, египтяне, греки и множество других культур имели свои собственные версии карт, некоторые из которых сохранились и по сей день. Несмотря на то, что они сильно отличаются от современных и часто неточные, они дают возможность увидеть мир глазами наших предков. Одной из этих карт является Плита Сен-Белека, ставшая самой старой картой в Европе, пишет Grunge.

Древнее открытие

Плиту Сен-Белека раскопали в 1900-х годах во французском регионе Бретань. Мужчина по имени Поль дю Шателье проводил раскопки, когда наткнулся на эту разбитую каменную плиту в могиле бронзового века. После открытия карта была перемещена в частную коллекцию, прежде чем через два десятилетия ее забрал Музей национальной археологии. О ней не упоминали еще 60 лет.

В 1990-х годах плиту вернули в дом Шателье, где о ней снова забыли до 2014 года. Только три года спустя плита была изучена исследовательской группой и после многочисленных опытов и интенсивного изучения археологами была установлена подлинная ценность находки.

Старейшая европейская карта

Хотя на первый взгляд плита кажется просто камнем со сложной резьбой, которая выглядит как случайные линии, однако на самом деле они наполнены смыслом. Плиту датируют между 2150 и 1600 до н. е. и, в таком случае, это старейшая из найденных в Европе карт. Также считают, что эта плита использовалась как часть перезахоронения святого Белека во время бронзового века.

Кроме впечатляющего возраста плиты, она также имеет много особенностей, которые согласуются с другими древними картами. Сама карта на самом деле трехмерная, на ней представлены различные линии и неровности, представляющие реки и горы. На этой карте изображена территория у реки Одет, на западе Франции. Хотя ее точное предназначение остается загадкой, по словам ученых, возможным применением является «управление территорией и распределение контроля над землей».

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