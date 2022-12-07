Почти две тысячи пропагандистов из Беларуси и других стран попали в санкционный список Украины 1 7.12.2022, 16:14

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Список уже согласован.

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины добавило в список кандидатов на санкции почти две тысячи пропагандистов, сообщили в ведомстве. Ограничения коснутся не только граждан России и Беларуси, но и представители других стран, которые пропагандируют войну против Украины: певцы, журналисты, блоггеры, редакторы пропагандистских медиа, а также телекомпании, издательства. Список согласовала санкционная группа, затем она передаст его на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

«Около двух тысяч пропагандистов уже в ближайшее время попадут под санкции в Украине. Это еще один гвоздь в гроб пропагандистской машины последней империи и напоминание о том, что мы не пропустим ни одного человека, разжигавшего ненависть к украинцам с начала войны в 2014 году», — сказал глава НАПК Александр Новиков.

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