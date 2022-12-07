Экс-главу лукашенковского пула перевели в жодинскую тюрьму
- 7.12.2022, 16:30
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Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Журналист Дмитрий Семченко много лет работал на пропагандистском ОНТ и был главой лукашенковского пула. В августа 2020-го года Семченко уволился в знак протеста.
В сентябре 2020 года Дмитрия осудили на 15 суток за участие в протестном Марше. Позже стало известно, что против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 130 УК Беларуси («разжигание социальной вражды»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщают правозащитники, в начале декабря политзаключенного перевели из СИЗО-1 в жодинскую тюрьму № 8.
Поддержать его можно посылками и телеграммами: Следственная тюрьма № 8, 222163, Жодино, ул. Советская 22А. Дмитрий Викторович Семченко.