Какой способ приготовления кофе самый полезный для здоровья: исследование 1 7.12.2022, 17:00

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Исследование длилось более 20 лет.

Есть целый ряд исследований о характере воздействия кофе на организм в зависимости от способа приготовления напитка. Рассказываем о результатах одного из таких исследований в материале ТСН.

Кофе может оказывать как положительное, так и негативное действие на организм. О том, как зависит влияние кофе на организм человека от способа его приготовления, рассказывают норвежские ученые, которые более 20 лет изучали влияние кофе на организм и выявили самые вредные и полезные для здоровья способы его приготовления.

Какой кофе самый вредный

Исследование проводилось в период с 1985 по 2003 год. В исследовании участвовали 500 тысяч человек в возрасте от 20 до 79 лет. Это были люди, которые потребляли кофе, приготовленный разными способами. Кроме кофейных привычек во внимание принимались образ жизни людей, разнообразные факторы, влияющие на здоровье, как, например, наличие вредных привычек, вес и физическая активность.

Сотрудники Гетеборгского университета пришли к выводу, что существует связь между методами заваривания кофе, сердечными приступами и продолжительностью жизни.

Согласно результатам опубликованного исследования, самым вредным оказался нефильтрованный кофе, и кофе, заваренный прямо в чашке. В нефильтрованном кофе содержится большое количество веществ (их в 30 раз больше, чем в фильтрованном напитке), повышающем «плохой» холестерин.

Самым полезным оказалось пить фильтр-кофе – кофе, приготовленный методом одноразового протока горячей воды через слой молотого кофе, находящийся на фильтре. Согласно исследованию, умеренное употребление такого кофе сокращает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Самая низкая смертность среди участников исследования была у тех, кто выпивал от одной до четырех чашек фильтр-кофе в день. Причем пить такой кофе оказалось даже полезнее, чем совсем отказаться от напитка. Как показало исследование, употребление фильтр-кофе уменьшало риск смерти на 15% по какой-либо причине по сравнению с людьми, которые вообще не пили кофе. Авторы опубликованного исследования предполагают, что такие положительные эффекты связаны с тем, что кофе богат антиоксидантами.

Самым вредным кофе оказался нефильтрованный напиток, когда кофейная гуща надолго остается в горячей воде. Также было отмечено, что к менее полезным напиткам, чем фильтрованный кофе, можно отнести эспрессо, капучино, кофе по-турецки, кофе, заваренный во френч-прессе.

Кому лучше не пить кофе

Напомним, кому все же лучше не пить много кофе. Благодаря кофеину, возбуждающему нервную систему, потребление кофе в больших количествах может вызвать тревогу, тремор, повышение давления, учащенное сердцебиение. Среди негативных последствий потребление кофе то, что кофе способствует вымыванию из организма кальция, магния и калия. Из-за мочегонного эффекта кофе может привести к проблемам с почками, могут образовываться камни в них. Исследования показывают, что кофе повышает уровень плохого холестерина в крови. Кофе не рекомендуется пить беременным женщинам, людям с заболеваниями ЖКТ, а из-за угрозы гастрита, а натощак даже здоровым людям. Не нужно употреблять кофе людям, страдающим бессонницей, людям с ишемической болезнью сердца и атеросклерозом, гипертоникам.

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