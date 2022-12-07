Россияне начали ликвидировать своих коллаборантов в Украине 2 7.12.2022, 17:15

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Мелитополь повторяет сценарий Херсона.

Оккупанты уже сами открыли охоту на коллаборантов. Об этом в прямом эфире сообщил мэр города Иван Федоров.

Так мэр расценил вчерашний взрыв и попытку ликвидировать заместителя фейкового руководителя Мелитополя Галины Данильченко – Николая Волыка.

Вчера, напомним, в 50 метрах от его подъезда взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью 2,5 кг тротила. Предатель остался жив, но изрядно напуган. Мер Иван Федоров рассказал, чем занимался Волык при оккупантах:

- Это бывший депутат Мелитопольского райсовета от ОПЗЖ, который ранее за ручку ходил с Ильей Кивой и пытался ретранслировать его лозунги. А когда зашли оккупанты стал на финансовые потоки. Сначала он курировал раздел баз отдыха в Кирилловке. Затем вывоз зерна из Мелитопольского района. Сегодня сами оккупанты уже в панике и начинают зачищать своих же коллаборантов. Такая тенденция была в Херсоне и сейчас она отслеживается и во временно оккупированном Мелитополе, - сделал вывод Иван Федоров.

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