Названа причина успешных атак беспилотников на стратегические объекты РФ 2 7.12.2022, 17:32

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Почему дроны не сбила российская ПВО?

Главред «Цензор.НЕТ», украинский журналист Юрий Бутусов в интервью «Радио НВ назвал причину успешных атак беспилотников на стратегические объекты РФ — авиабазы Энгельс-2 и Дягилево — и объяснил, почему их не сбила российская ПВО.

«Россия сосредоточила все свои силы на прикрытие своих армейских группировок на территории Украины, и они несут большие потери. Если смотреть по подсчетам портала Oryx, Россия потеряла более 80 зенитно-ракетных комплексов, различных систем, дополнительно — радаров, других средств противовоздушной обороны. Таким образом они значительно ослаблены. И они не могут организовать плотную оборону даже своих стратегических объектов», — рассказал Бутусов.

Журналист напомнил, что 6 декабря утром еще один беспилотник атаковал российскую авиабазу Курск и уничтожил склад с горючим.

«База Курск находится недалеко от границ Украины, гораздо ближе, чем Дягилево и Саратов. Там тоже противовоздушная оборона не сработала», — констатировал он, добавив, что у России «отсутствует плотность боевых порядков противовоздушной обороны».

По словам Бутусова, это означает, что российские войска не могут обеспечить полное развертывание своих систем ПВО вокруг всех важных объектов в зоне боевых действий и сегда есть какие-то уязвимости, всегда можно найти какую-то возможность ударить.

«Противник ослаблен вследствие больших потерь на Донбассе», — подытожил журналист.