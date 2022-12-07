Германия: Украина имеет право защищаться не только на своей территории 9 7.12.2022, 17:46

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Берлин прокомментировал удары дронов по российским авиабазам.

Представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт заявил, что Украина имеет право на самооборону не только на своей территории. Об этом пишет издание Handelsblatt.

Хебестрайт заявил, что Украина подвергается нападению со стороны России более девяти месяцев.

Такое заявление от имени правительства Германии Хебестрайт сделал, комментируя сообщения о взрывах на российских авиабазах.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинские дроны два дня подряд наносили удары по авиабазам в России. В Курске в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. После ударов беспилотников по аэродромам в Энгельсе и Рязани были повреждены три российских самолета.

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