Больше 150 белорусов попали в финансовую пирамиду в Молодечно 2 7.12.2022, 20:04

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Директор строительной фирмы обманул заказчиков.

В Молодечно директор строительной фирмы обманул более 150 человек, сообщили в УСК по Гомельской области. В частности, выяснилось, что преступную финансовую пирамиду предприниматель из Молодечно, директор фирмы «СтройПроемБел», втянул десятки людей по всей Беларуси.

Изначально предприниматель из Молодечно оказывал услуги по продаже стройматериалов, окон, дверей и мебели, оказывал столярные и плотницкие работы. Но с середины 2021-го в почтовых ящиках белорусов оказались рекламные буклеты компании «НьюХаус» с привлекательными предложениями. Белорусы звонили и к ним домой на замеры и оформление договоров приезжали региональный коммерческий агент и специалист компании по работе с клиентами. В итоге на месте оформлялись договоры подряда или купли-продажи, тут же брали предоплату около 30-40%, или деньги от рассрочки. Оплата зачислялась на счет «СтройПроемБел», а не рекламного общества «НьюХаус».

В то же время директор фирмы оказался в трудном финансовом положении, тогда он без ведома региональных представителей начал использовать поступавшие от новых клиентов деньги.

- Через некоторое время выстроенная по принципу финансовой пирамиды система начала давать сбой — затягивались сроки оказания услуг либо они выполнялись не в полном объеме, - пояснили в УСК.

Недовольные клиенты начали писать жалобы и обращаться в милицию. Так раскрылась махинация. Потерпевшими признали заказчиков из Гомельской, Витебской, Минской и Могилевской областей. А для эффективного расследования все материалы, связанные с делом, аккумулировали в следственном управлении УСК по Гомельской области. Были выявлены и клиенты, которые еще не успели заявить в милицию.

- Всего собраны доказательства обмана 151 заказчика на общую сумму более 260 тысяч белорусских рублей (около 103 тысяч долларов в эквиваленте - Прим.), - подчеркнули в пресс-службе.

Проворовавшемуся директору фирмы инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч.1 ст.14, ч.4 ст.209 УК РБ).

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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