Военный эксперт о битве на Донбассе: Россия пошла ва-банк 1 7.12.2022, 20:08

5,232

Олег Жданов

Фото: fakty.com.ua

РФ стянула на Донбасс основные свои силы и не в состоянии перебросить войска на другие направления.

Такое мнение 6 декабря в YouTube высказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, сравнив битву на Донбассе с последним наступлением немецкой армии под командованием Эриха Людендорфа весной 1918 года во время Первой мировой войны.

«У меня создается впечатление, что генеральный штаб Российской Федерации уже начал такую операцию, и начал ее на Донбассе. Смотрите, что сейчас происходит на Донбассе, на мой взгляд. Они ввязались в эту битву на Донбассе, уперлись в Бахмут, Авдеевку, Соледар, Пески. Там они сосредоточили основные усилия. На остальных участках у них нет сил, они сидят и молятся, чтобы мы не перешли в наступление. Потому что наступательного потенциала у них нет больше нигде», – отметил Жданов.

По его словам, свою группировку войск из-под Херсона россияне бросили в основном на донецкое направление – лишили сами себя возможности маневра.

«Они не могут поменять основной вектор наступления на сегодняшний день, поэтому они так давят. Они пошли ва-банк. Фактически у них вот эта битва уже идет, как в 1918 году у Людендорфа. Они в нее ввязались и не могут остановиться и перебросить войска на другое направление. Потому что это потребует времени и сил. Как только они остановятся – мы перейдем в контрнаступление», – подчеркнул Жданов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».