Германия передает Украине новую партию оружия

Германия передает Украине новую партию оружия1
- 7.12.2022, 21:53
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Артиллерию и бронетранспортеры.
Германия обнародовала новый список вооружения, которое будет предоставлено Украине в рамках военной помощи. В него входят бронетранспортеры Dingo и самоходные артиллерийские установки RCH-155.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.
Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть — от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации.
Германия предоставит Украине следующее оружие:
18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155;
20 бронетранспортеров Dingo;
2 танковых тягача M1070 Oshkosh;
80 пикапов;
90 средств противодействия дронам;
7 грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки.
В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.
Dingo - это бронированная и опционально вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки.
Артиллерийские 155-мм установки Remote Controlled Howitzer 155 имеют длину ствола 52 калибра. RCH 155 создана на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer с колесной формулой 8x8. Система имеет автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGM с артиллерийской частью немецкой самоходной гаубицы PzH 2000.