Германия передает Украине новую партию оружия 1 7.12.2022, 21:53

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Артиллерию и бронетранспортеры.

Германия обнародовала новый список вооружения, которое будет предоставлено Украине в рамках военной помощи. В него входят бронетранспортеры Dingo и самоходные артиллерийские установки RCH-155.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть — от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации.

Германия предоставит Украине следующее оружие:

18 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок RCH 155;

20 бронетранспортеров Dingo;

2 танковых тягача M1070 Oshkosh;

80 пикапов;

90 средств противодействия дронам;

7 грузовиков 8x6 со сменной системой загрузки.

В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.

Dingo - это бронированная и опционально вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки.

Артиллерийские 155-мм установки Remote Controlled Howitzer 155 имеют длину ствола 52 калибра. RCH 155 создана на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer с колесной формулой 8x8. Система имеет автоматизированный башенный артиллерийский модуль AGM с артиллерийской частью немецкой самоходной гаубицы PzH 2000.

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