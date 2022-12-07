Зеленский назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ освободили с начала вторжения РФ 7.12.2022, 22:54

Почти столько же находятся под временным контролем РФ.

Вооруженные силы Украины уже освободили 1888 населенных пунктов от российской оккупации. Однако почти столько же находятся под временным контролем РФ.

«24 февраля Россия начала против нас тотальную войну. И это война на выживание. Сотни наших городов и сел просто сожжены дотла из-за российских ударов», - заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, 1888 населенных пунктов ВСУ уже удалось освободить от оккупации. Однако еще почти столько украинских городов и сел остаются под контролем России.

«Это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей. Миллионы, которые могут быть спасены», - добавил президент.

Зеленский объяснил, что Украина не имеет права оставить ни одного человека в российской оккупации. Также нельзя оставлять украинцев в российских фильтрационных лагерях, где пропали без вести тысячи, на российской территории, куда были силой депортированы сотни тысяч украинцев. Однако глава государства уверяет, что Украина сможет их освободить и в этом наша надежда.

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