ВСУ ликвидировали лучший экипаж авиации РФ

ВСУ ликвидировали лучший экипаж авиации РФ2
- 8.12.2022, 8:05
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На двух летчиках было шесть «орденов мужества».
Вооруженные Силы Украины сбили вертолет Ка-52, где находился лучший экипаж российской армии. На двух членах экипажа было 6 «орденов мужества».
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что самолет потерял тягу двигателя.
«Скорее всего, вертолет сбили «Стингером» или «Стрелой». Дело в том, что оба вида оружия действуют по самонаведению по тепловому излучению. То есть они бьют в двигатель, в верхнюю часть, где есть турбины. В самое горячее место. Когда турбины разрушаются, то исчезает тяга. Соответственно, самолет начинает падать, терять высоту», – сказал Жданов.
Вражеский вертолет ликвидировали 4 декабря. Это успешная работа подразделения Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Восток».
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