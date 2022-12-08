ВСУ ликвидировали лучший экипаж авиации РФ 2 8.12.2022, 8:05

3,714

На двух летчиках было шесть «орденов мужества».

Вооруженные Силы Украины сбили вертолет Ка-52, где находился лучший экипаж российской армии. На двух членах экипажа было 6 «орденов мужества».

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что самолет потерял тягу двигателя.

«Скорее всего, вертолет сбили «Стингером» или «Стрелой». Дело в том, что оба вида оружия действуют по самонаведению по тепловому излучению. То есть они бьют в двигатель, в верхнюю часть, где есть турбины. В самое горячее место. Когда турбины разрушаются, то исчезает тяга. Соответственно, самолет начинает падать, терять высоту», – сказал Жданов.

Вражеский вертолет ликвидировали 4 декабря. Это успешная работа подразделения Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования «Восток».

Пилоты не успели катапультироваться. В России уже хотят присвоить оккупантам звание «героев». Государственная пограничная служба опубликовала видео с убытком самолета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».