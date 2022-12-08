Путин «рубит хвост», капитулируя перед Украиной 8.12.2022, 8:17

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После сдачи ЗАЭС будет отход на рубеж 24 февраля.

В Москву с неожиданным визитом прибыла делегация МАГАТЭ, что связывают с закулисной сделкой о выводе российских войск из Запорожской АЭС. Кремль идет на очередную уступку в проигранной войне. И есть основания полагать, что продолжит это делать и впредь.

Об этом в своем блоге в Telegram пишет российский военный и политический обозреватель Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Кремль так настойчиво опровергает вывод своих оккупационных войск из ЗАЭС, что становится очевидным: этот сценарий активно обсуждается. И визит в РФ делегации МАГАТЭ - тому подтверждение.

Вероятно, в ближайшем будущем оккупационная армия РФ продемонстрирует «шаг доброй воли» и очередную «перегруппировку» еще и в Запорожской области.

В целом, Кремль реализует большой план капитуляции, уверен Мюрид. «Сейчас Кремль решает задачу «отрубать хвост целиком или по частям». Решено рубить частями, чтобы путинский электорат не был сильно шокирован, а привыкал к постепенному отходу на позиции 24 февраля… Тенденция налицо», - рассказал российский блогер.

Последний рубеж, за который Кремль будет отчаянно держаться, - это сухопутный коридор в аннексированный Крым. Дело в том, что его утрата в будущем обернется потерей и самого полуострова. Выйдя к Азовскому морю, ВСУ смогут разрушить Крымский мост, полностью отрезав снабжение оккупационной группировки, Крым придется вернуть законному владельцу.

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