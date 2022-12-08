Крах артиллерии России 8.12.2022, 8:20

2,928

иллюстрационное фото

Эксперт назвал город, который истощит запасы РФ.

Украинский город Бахмут в Донецкой области станет тем городом, который истощит запасы артиллерийского боекомплекта у российских оккупационных войск.

Уверенность в этом высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, отметив, что Россия настолько отчаянно пытается оккупировать этот город, что кажется, весь огневой вал только там.

«Концентрация артиллерии на этом узком направлении будет иметь для российских войск серьезные последствия, а именно – истощение складов до уровня непригодных к применению боеприпасов, со всеми вытекающими последствиями. А как бонус – обескровливание подразделений. В итоге, россияне сейчас под Бахмутом забивают себе в гроб гвоздь. Бездарно, упорно, отчаянно», – отметил эксперт.

По словам Коваленко, далее Россия сможет рассчитывать лишь на собственное производство – от 1 до 1,5 миллиона артиллерийских выстрелов тех или иных калибров в год.

«Исключительно рассчитывая на свое внутреннее производство Россия может обеспечить в среднем от 2,5 до 4 тысяч выстрелов в сутки, что в 9 и 5 раз меньше сегодняшнего потенциала. Не забывая о логистике и проблематичности доставки. И это еще даже не вспомнил и о том, что идет износ и без того поизносившегося ресурса стволов, а также уничтожение в артиллерийских дуэлях российской арты. Если Бахмут не гвоздь в гроб российского артиллерийского потенциала, тогда что?», – задался вопросом эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».