«Шойгу сказал Лукашенко: C тобой будет то же, что и с Макеем» 8.12.2022, 8:35

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Диктатор балансирует на грани физического уничтожения.

В Беларуси могут ввести смертную казнь за «госпредательство» для чиновников и военных. Подобные тезисы звучали и до полномасштабного вторжения в Украину.

Однако они активизировались после визита в страну министра обороны России Сергея Шойгу, который, скорее всего, оказывал давление на Лукашенко, чтобы тот же вступил в войну .

Об этом «24 каналу» сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

«Белорусские военные совсем не хотят присоединяться к войне в Украине. Открыто они говорить об этом еще не будут, пока у них все нормально, они получают зарплаты, им же нужно кормить свои семьи, им же война в Украине не болит и не печет. Они волнуются за свое. Им засвербит и запечет, когда эта история будет касаться каждого из них», – отмечает Клочок.

«Очевидно, что Шойгу приехал и сказал Лукашенко: «Если ты не вступишь в войну – с тобой будет то же, что с Макеем». Вряд ли имели место намеки», – считает эксперт, подчеркивая, что все это было сказано прямым текстом.

«Соответственно, у Лукашенко единственный выход. Либо введением закона о смертной казни он будет принуждать белорусскую армию принять участие в войне, либо он будет уничтожен физически», – говорит Клочок.

На фоне российского давления белорусский диктатор давно должен вступить в войну.

«Лукашенко прекрасно понимает, если белорусская армия физически вступит в войну против Украины – это полностью изменит геополитическую ситуацию. Страны НАТО и США, имеющие мощное военное представительство в Восточной Европе, совсем по другому на это будут смотреть», – отмечает политический и экономический эксперт.

Так, находящиеся на границе войска завтра будут в стране – в результате Лукашенко будет уничтожен физически.

«Это понимает Лукашенко. Он пытается что-то делать, принимать какие-то законы и уверять, что все сделает. Это понимают в России, и они таким образом давят на Лукашенко», – подчеркивает Валерий Клочок.

Именно поэтому белорусский диктатор пытается запугать чиновников и военных смертной казнью. Как говорится: «Не хочешь – будешь уничтожен. А сделаешь – будешь жить за хлеб и воду».

Возможно, считает политический эксперт, Лукашенко будет вынужден начать вторжение. Но он понимает, что получит очень серьезный отпор – не только от ВСУ, но и от НАТО и США.

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