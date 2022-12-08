Исторический удар по России: новые карты боевых действий 1 8.12.2022, 8:44

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Как атака дронов на аэродромы РФ связана с ситуацией на фронте.

Через неделю наступление россиян на Донбассе остановилось, а местами сменилось контрнаступлением ВСУ, в Запорожье и Луганщине украинские военные преуспели, но самым важным стал исторический удар по трем аэродромам далеко на территории России, сообщает «Эспрессо».

Россия, 160 км от Москвы

5-6 декабря украинские беспилотники ударили по трем стратегическим аэродромам на вражеской территории. В Энгельсе , что около Саратова, в 650 км от наших позиций на фронте повреждены 2 стратегических бомбардировщика Ту-95МС, которые готовились в этот день нанести удары по украинским городам. В Рязанской области, в 160 км от Москвы, в результате взрывов в ангаре и возле взлетной полосы повреждены 2 самолета Ту-95МС, погибли 6 военных, еще 11 ранены. Итоги ударов беспилотников по Курскому аэродрому пока неизвестны, но пожар не могли потушить в течение 8 часов. В Брянске беспилотник уничтожил топливные цистерны на комбинате «Слава».

Атака ВСУ на стратегические российские аэродромы, где могут храниться ядерные боеголовки, нанесла мощный удар по всей системе ПВО врага, которая пока приходит в себя и не знает, как в дальнейшем реагировать на подобные действия.

Кроме того, беспилотники частично сорвали очередной масштабный запуск ракет по украинским городам. В этот раз их было существенно меньше – более 70, поэтому наша ПВО смогла с ними справиться лучше и сбить более 60 ракет. В то же время, ряд ракет достигли целей в Одесской, Николаевской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях. Больше всего ракет удалось сбить над Киевщиной, Полтавщиной и Харьковщиной , а одну – над Молдовой .

Южный фронт, Запорожье

Неожиданно наступление пяти российских БТГр (батальонно-тактических групп) на Угледар не только полностью захлебнулось из-за потери более половины захватчиков, но и превратилось в частичное отступление с позиций в Павловке , которую враг недавно полностью оккупировал. Так что в селе теперь расширяется серая зона, которую не контролирует ни одна из армий.

Тем временем ВСУ продолжают массированный обстрел железнодорожного сообщения Волноваха – Мелитополь . В частности, уничтожили мост в Старобогдановке , ударили по станциям в Конских Роздолах, Токмаке и Пологах , где также уничтожили штаб оккупантов. Военный госпиталь захватчики срочно перевезли в Мариуполь .

Также наша армия мощно обстреливает сосредоточение врагов возле Пологов, в частности в Инженерном, Мирном, Марфопиле и Константиновке , где ВСУ пытались пробить защитные редуты оккупантов.

Бахмут

Несмотря на то, что оккупанты бросили все имеющиеся ресурсы на Бахмут и во что бы то ни стало хотят его взять, теперь уже к Новому году, их продвижение настолько мизерно, а горы трупов настолько большими, что их ресурсов не хватит и до весны.

За прошедшую неделю враг продвинулся на 1,5 км вглубь города, заняв небольшой район многоэтажек на улице Патриса Лумумбы на восточной окраине. Такая ситуация уже была 1,5 месяца назад, и тогда ВСУ отвергли врага за пределы кольцевой. Одновременно путинофаны пытаются продвигаться по северной части кольцевой дороги в направлении Подгородного , убивая клин между Бахмутом и Соледаром , впрочем безуспешно. Не преуспевают и непрестанные атаки на сам Соледар, которые продолжаются уже почти пол года.

На юге от Бахмута враг еще в начале декабря анонсировал взятие Курдюмовки и Андреевки и начало наступления на Клищиевку , однако ВСУ удалось остановить россиян на рубеже водного канала, ставшего естественным барьером и линией фронта. Курдюмовка и Андреевка оккупированы частично, наши воины еще находятся в этих селах.

План россиян оккупировать Клищиевку и создать перспективы продвижения в направлении Константиновки на сегодняшний день выглядит бесперспективным.

Окрестности Донецка и Авдеевка

В течение недели все наступления россиян на Первомайское, Марьинку и Авдеевку были настолько нивелированы, что ВСУ сами провели ряд контрнаступлений и отбили несколько кварталов в Марьинке , а из Первомайского врагов отбросили в Пески и пытались провести наступление на Водяное, однако он не удался.

Луганщина

В конце недели ВСУ совершили значительный прорыв южнее Сватового и наконец перерезали трассу где - то посередине пути к Кременной . В частности, наши воины деоккупировали Площадку и зашли в Червонопоповку, при этом оккупации потеряли примерно половину того 35-й мотострелковой бригады, который окопался на этой территории. Россияне бросили значительные силы, чтобы остановить продвижение наших военных в Житловку и Краснореченский . Бои в районе Красноповки продолжаются и сейчас. Расширение успеха на этом участке позволит не только создать реальную угрозу окружению Кременной , но и ускорить деоккупацию Сватового.

Тем более, что севернее этого райцентра ВСУ также имеют успехи в районе сел Ягодное и Уютное , где удалось отодвинуть линию фронта на несколько километров к востоку. Тем временем захватчики сосредоточили свои атаки на Новоселовске и Стельмаховке , впрочем, продвижения там у них нет. Как и возле Белогоровки, которую они штурмуют уже более двух месяцев.

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