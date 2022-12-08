Украинская армия окружает российскую группировку в Сватово 8.12.2022, 8:56

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ВСУ прорвали позиции оккупантов в нескольких местах.

Украинские войска, вероятно, планируют оцепить Сватово, тогда как россияне начали на этом направлении контрнаступательные действия. Под Бахмутом продолжают идти тяжелые бои, а в Херсонской области россияне проводят маневры.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Контрнаступление ВСУ на востоке Харьковской и на западе Луганской областей

Российские войска, по всей видимости, наращивают темп контратак в восточной части Харьковской и западной части Луганской областей. Представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый 7 декабря заявил, что российские войска готовят контрнаступательную операцию на западе Луганской области, в рамках которой будут действовать в направлении Купянска. Череватый отметил, что украинские войска активно противодействуют контратакам россиян в районе Сватового, а также в других местах.

6 декабря российский военный блоггер заявил, что российские войска ведут контратаки по всей линии фронта Сватово-Кременная. Министерство обороны России 7 декабря заявило, что российские войска продолжают наступательные действия в направлении Лимана. Возможно, российские войска готовятся к усилению контратак на востоке Харьковской и западной Луганской областей, чтобы не дать украинским силам нарастить темпы контрнаступления на востоке, поскольку в зимнее время условия становятся более благоприятными для механизированных боевых действий.

Российские войска продолжают защищать свои позиции в направлении Сватового на фоне заявлений российской стороны о продолжении украинских контрнаступательных действий. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска держат оборону в направлении Купянска. Российский военный блоггер заявил, что украинские силы продолжили ограниченные попытки прорыва на отдельных участках фронта на востоке Украины, используя небольшие группировки сил. Другой блоггер утверждает, что украинские войска готовятся атаковать российские позиции на линии Лиман-Периши-Синьковка. Грузинская разведывательная организация из открытых источников прогнозирует, что украинские силы, вероятно, планируют оцепить Сватово, а не штурмовать его в лоб. ISW не делает оценок по конкретным предстоящим операциям в Украине.

Российские силы проводили ограниченные контратаки, поскольку украинские силы, как сообщается, продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российский штурм на Белогоровке (12 км к югу от Кременной). Российский военный блоггер утверждает, что российские силы атаковали украинские позиции в направлении Краснопоповки (6 км севернее Кременной) и что украинские силы отошли с опорных пунктов юго-западнее Площадки (17 км северо-западнее Кременной). Другой российский военный блоггер заявил, что части российской 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии медленно продвигаются в Кременной районе. Российский военный блогер утверждал, что украинские войска вели штурм в 21 км к северо-западу от Кременной близ Площадки и Краснопоповки, а также вдоль трассы Макеевка-Площанка[32]. Генштаб Украины сообщил, что российские войска продолжили регулярный огонь по косвенной наводке вдоль линии столкновения на востоке и западе Луганской областей.

Бои на Донбассе

Российские войска 7 декабря продолжили наземные атаки вокруг Бахмута. В Генштабе Украины заявили, что украинские войска отбили попытки российских атак на сам Бахмут, северо-восточнее Бахмута в районе Верхнекаменского (27 км северо-восточнее Бахмута), Спорного (25 км северо-восточнее Бахмута), Яковлевки (12 км), у Белой Горы (15 км юго-западнее Бахмута) и Курдюмовки (15 км юго-западнее Бахмута).

Нападение на Белую Гору свидетельствует о том, что российские войска, возможно, пересекли канал Северский Донец-Донбасс в Курдюмовке и продвигаются на запад. Российские источники широко утверждали, что боевики «Вагнера» взяли под контроль Яковлевку и что под Бахмутом продолжаются ожесточенные бои в Опытном, Клещиевке и Соледаре. Один российский военный блоггер отметил, что ежедневное использование боеприпасов из стрелкового оружия силами "Вагнера" в районе Бахмута составляет 2000 выстрелов в сутки на человека. Министерство обороны (МО) России заявило, что украинские войска безуспешно пытались вернуть отдельные утраченные позиции к югу от Бахмута. Российские источники в основном обсуждали интенсивность действий в этом районе и отмечали большие украинские потери.

7 декабря российские войска продолжили наступательные действия в районе города Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска атаковали северо-восточнее Авдеевки в направлении Новобахмутовки (13 км северо-восточнее Авдеевки) и на юго-западной окраине Донецка в районе Марьинки и Новомихайловки. Так называемое «Народное ополчение «ДНР» опубликовало кадры, как 1-й и 3-й батальоны так называемой «ДНР» якобы наносят удары по украинским позициям в Авдеевке и юго-западнее Авдеевки в Водяном.

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска продвинулись немного к западу от Новоселовки (15 км северо-восточнее Авдеевки) и вышли на трассу H-20 Константиновка-Донецк. Глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин отметил, что захват Россией Авдеевки критически важен для смягчения артиллерийского давления заявленных украинских ударов по Донецку. Российское МО утверждало, что украинские силы пытались вернуть утраченные позиции юго-западнее Донецка в районе Угледара.

Ситуация на южном фронте

Российские войска продолжают вести оборонные операции и, вероятно, переориентацию своих сил на востоке Херсонской области на 7 декабря. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска отстаивают позиции на левом (восточном) берегу реки Днепр в Херсонской области.

Глава Херсонской области Сергей Хлань сообщил, что российские войска сократили численность личного состава на восточном берегу, где дислоцируются в основном на наблюдательных пунктах. Хлань также заявил, что российские силы планируют оттянуть основные силы с тыловых позиций в восточной Херсонской области и в других местах, если украинские силы будут атаковать российские позиции на восточном берегу. Хлань также сообщил, что русские войска продолжают строить окопы на востоке Херсонской области.

7 декабря командир российской бригады «Дон» Алексей Кондратьев возразил, что украинские силы контролируют любую часть Кинбурнской косы в ответ на недавние сообщения украинских официальных лиц о том, что украинские силы проводят операции на Кинбурнской косе.

7 декабря украинские войска продолжили наносить удары по российским позициям и тылам в Херсонской области. Украинский источник сообщил, что украинские войска обстреляли Новую Каховку и Хопры (возле Голой Пристани) в Херсонской области. Российский источник утверждает, что украинские войска ударили по Голой Пристани из ракет HIMARS. Российский источник также заявил, что российская ПВО отразила атаки украинских беспилотников на аэродром Бельбек в Севастополе в оккупированном Россией Крыму.

Российские войска 7 декабря продолжали обычные артиллерийские и ракетные удары западнее Гуляйполя, на западном берегу реки Днепр в Херсонской области, а также в Днепропетровской и Николаевской областях. Украинские источники сообщали, что российские войска нанесли удары по г. Херсон, Очаков, Никополь и Запорожье. В Запорожской областной администрации сообщили, что российские войска также нанесли удары с беспилотников по объектам в городе Запорожье, а украинская ПВО сбила шесть беспилотников. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска также нанесли удар по Днепру с помощью беспилотников Шахед-136. Глава Днепропетровщины Валентин Резниченко сообщил, что украинское ПВО сбило в Днепропетровской области все восемь российских беспилотников Шахед-136.

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