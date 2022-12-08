Видеофакт: Больной путинист Басков еле стоит на ногах

Видеофакт: Больной путинист Басков еле стоит на ногах1
- 8.12.2022, 9:08
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Состояние артиста вызывает опасения у россиян.
Российский артист Николай Басков выступил на съемках концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!». Журналисты заметили, что состояние его здоровья значительно ухудшилось, сообщает УНИАН.
Так, журналист российского издания Super заметил, что «натуральный блондин» не двигался во время номера, с трудом покинул сцену и только при его перемещениях в зале выключали свет.
Он добавил, что состояние артиста действительно тревожное.
Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Баскова замечают в таком состоянии. Ранее корреспондент пропагандистского «Московского комсомольца» рассказал, что путинист Басков уже не может сам передвигаться из-за своей болезни. Во время записи «Голубого огонька» его вели под руки.