Видеофакт: Больной путинист Басков еле стоит на ногах 1 8.12.2022, 9:08

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Состояние артиста вызывает опасения у россиян.

Российский артист Николай Басков выступил на съемках концерта «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!». Журналисты заметили, что состояние его здоровья значительно ухудшилось, сообщает УНИАН.

Так, журналист российского издания Super заметил, что «натуральный блондин» не двигался во время номера, с трудом покинул сцену и только при его перемещениях в зале выключали свет.

Он добавил, что состояние артиста действительно тревожное.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Баскова замечают в таком состоянии. Ранее корреспондент пропагандистского «Московского комсомольца» рассказал, что путинист Басков уже не может сам передвигаться из-за своей болезни. Во время записи «Голубого огонька» его вели под руки.

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