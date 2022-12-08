Зеленский стал самым влиятельным европейцем по версии Politico 2 8.12.2022, 9:47

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Владимир Зеленский

Назван также главный неудачник года.

Издание Politico опубликовало рейтинг самых влиятельных людей Европы 2022 года. В него вошли 28 политиков. Самым влиятельным европейцем издание назвало президента Украины Владимира Зеленского, а российский лидер Владимир Путин стал главным неудачником года.

В публикации отмечается, что Украина не первый год подвергается атакам со стороны России.

«Но до последнего нападения российского президента Владимира Путина остальная Европа мало что делала [для Украины]. (…) Причина, по которой на этот раз все по-другому, заключается в Владимире Зеленском, фигуре, которой Европа не только доверяет, но и восхищается и за которой следует — в отличие от предыдущих президентов Украины. Только посмотрите, как европейские лидеры бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Стоя рядом с ним, политики жаждут быть замеченными», — отмечается в публикации.

В обращении, записанном для Politico, Владимир Зеленский поблагодарил украинцев, отстаивающих свою независимость, а также «всех наших друзей в Европе, которые помогают нам поддерживать стабильность».

— Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время, — сказал Зеленский.

Президент РФ Владимир Путин в рейтинге назван «неудачником года».

«Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти сразу же, как только началось. (…) Вместо этого его вторжение низвело Россию до страны третьего уровня, неспособной победить противника, которого она недооценивала и презирала. (…) Неспособность Путина осуществить свою мечту не означает, что он не будет продолжать быть кошмаром для своих соседей», — пишут в Politico.

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