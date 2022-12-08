ISW: В армии Беларуси может произойти раскол 4 8.12.2022, 9:59

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Часть военных готова взбунтоваться.

Попытки России заставить Беларусь присоединиться к войне в Украине могут вызвать внутренние трения и раскол в армии страны.

Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), это подтверждает и украинский Генштаб. В частности, 7 декабря ГШ ВСУ сообщил о росте недовольства деятельностью беларуского военно-политического руководства за угрозы вступления Беларуси в войну в Украине среди военнослужащих белорусской пограничной службы и вооруженных сил.

Ранее аналитики ISW предполагали, что российский министр обороны Сергей Шойгу летал в Беларусь на встречу с Александром Лукашенко и министром обороны Беларуси Виктором Хрениним, чтобы продолжить давление на Беларусь и заставить ее поддержать наступательную кампанию России в Украине. В то же время белорусские чиновники, в частности Лукашенко и Хренин, использовали риторику для поддержки текущей российской информационной операции, направленной на закрепление украинских сил на белорусско-украинской границе с угрозой вступления Беларуси в войну.

«Российское давление и участие белорусских официальных лиц в продолжающейся российской информационной операции могут вызвать беспокойство среди белорусских военных. ISW продолжает оценивать, что Беларусь вряд ли вступит в войну в Украине из-за внутренних факторов, которые сдерживают готовность Лукашенко это сделать», - говорится в отчете.

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