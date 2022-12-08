Команда археологов нашла невероятные сокровища в Великобритании 8.12.2022, 10:53

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Артефакты датируются седьмым веком.

Команда археологов Лондонского музея совершила удивительную находку, открыв место захоронения англосаксонской женщины седьмого века, ведь это дало возможность исследователям заглянуть в окно средневекового прошлого Соединенного Королевства, почти отсутствующего в исторических документах.

Необычное количество сокровищ, как для раннехристианского погребения, позволяет предположить, что оно принадлежало женщине, занимавшей очень высокое положение. А большое количество религиозной символики свидетельствует, что она была уважаемым христианским лидером, бросая вызов предыдущим предположениям, что такие должности тогда около 630-670 гг. н. э. — занимали только мужчины, пишет Washington Examiner.

Ожерелье, с которым ее похоронили, является самым изысканным и дорогим, найденным в Великобритании. Оно состоит из 30 золотых и серебряных деталей, а также полудрагоценных камней.

Огромное богатство и историческое значение позволяют некоторым экспертам утверждать, что украшение является важнейшей археологической находкой в Англии со времен открытия знаменитого захоронения Саттон-Ху в 1939 году.

По словам руководителя раскопок Левенте-Бенсе Балажа, эта находка международного значения, ведь она подтолкнула ход истории, а ее влияние будет становиться все сильнее, по мере исследования предмета. Такие загадочные вещи вызывают больше вопросов, чем дают ответы, ведь еще многое неизвестно, что исследователи нашли, и что это значит.

Он добавил: «Это важнейшее раннесредневековое женское захоронение, когда-либо обнаруженное в Британии. Это мечта археолога — найти что-нибудь такое».

Кроме ожерелья, Гарпольское сокровище содержит римские монеты, глиняную посуду из современной Франции, а также большой серебряный крест, украшенный маленькими человеческими головами с голубыми стеклянными глазами, которые, по мнению исследователей, могут изображать апостолов Христа. Также само погребение, по мнению исследователей, имеет важное значение для понимания ранней англосаксонской Британии между упадком Рима и вторжением викингов, ведь об этом времени осталось очень мало записей.

Сокровище является «определенным доказательством богатства, а также христианской веры», — сказал Линн Блэкмор, старший специалист по находкам в Лондонском археологическом музее.

Место захоронения олицетворяет то беспокойное время, когда между язычеством и христианством шла борьба за сердца жителей острова. Женщину похоронили в англосаксонском королевстве Мерсия, когда оно постепенно обращалось в христианство.

Более того, само погребение — это сочетание как языческих, так и христианских традиций, ведь раннее христианство не приветствовало погребение с большим богатством. Однако такие обычаи присущи язычеству, поскольку погребальные украшения носят выразительный языческий характер, и одновременно в значительной степени преобладают христианские символики.

Балаж сначала подозревал, что это место было просто мусорной ямой, пока не увидел блеск золота.

«Потом из-под земли появились два золотых предмета, которые сверкнули на свету. Эти артефакты не видели света 1 300 лет, и быть первым увидевшим их человеком — это непередаваемое ощущение. Но даже тогда мы не знали, насколько особенной будет эта находка», — сказал исследователь.

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