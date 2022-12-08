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В Белгородской области РФ вспыхнул сильный пожар

  • 8.12.2022, 11:05
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В Белгородской области РФ вспыхнул сильный пожар

Город находится в 90 километрах от границы с Украиной.

Сильный пожар возник в Белгородской области РФ сегодня, 8 декабря. Местные жители заявляют о «прилете».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел в городе Яковлево. Местные жители утверждают, что перед пожаром был звук, похожий взрыв.

По словам других источников, в регионе якобы сработала ПВО. Российские власти пока не комментировали инцидент. На опубликованных кадрах видно, что над городом большой столб черного дыма.

Стоит отметить, что город Яковлево находится северней Белгорода, примерно в 90 километрах от границы с Украиной.

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