В Белгородской области РФ вспыхнул сильный пожар
- 8.12.2022, 11:05
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Город находится в 90 километрах от границы с Украиной.
Сильный пожар возник в Белгородской области РФ сегодня, 8 декабря. Местные жители заявляют о «прилете».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Инцидент произошел в городе Яковлево. Местные жители утверждают, что перед пожаром был звук, похожий взрыв.
По словам других источников, в регионе якобы сработала ПВО. Российские власти пока не комментировали инцидент. На опубликованных кадрах видно, что над городом большой столб черного дыма.
Стоит отметить, что город Яковлево находится северней Белгорода, примерно в 90 километрах от границы с Украиной.