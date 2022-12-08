США ответили на новый ядерный блеф Путина 8.12.2022, 11:10

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Нед Прайс

фото: afp

Москву предупредили.

В Госдепартаменте назвали новые ядерные угрозы российского президента Владимира Путина «пустопорожними», осудив их, пишет «Голос Америки».

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать высказывания Путина, заявил: «Мы считаем, что любые пустопорожние разговоры о ядерном оружии абсолютно безответственны».

Он добавил, что ядерные государства во всем мире со времен холодной войны, включая Китай, Индию, Соединенные Штаты и саму Россию, всегда гарантировали, что «ядерная война — это то, что никогда нельзя вести и что ее нельзя выиграть».

«Мы считаем, что любая другая риторика, будь то бряцание ядерным оружием или даже угроза применения тактического ядерного оружия, является безответственной. Это опасно и противоречит духу этого заявления, которое лежало в основе режима ядерного нераспространения со времен холодной войны», - отметил Прайс.

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