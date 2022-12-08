«Как вообще в голову могла прийти такая идея!» 8.12.2022, 11:13

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Белорус зарабатывает на выращивании мха.

Основателю и руководителю проекта по изготовлению стабилизированного мха simar.by Евгению Жуку 26 лет. Идею своего бизнеса он подсмотрел в интернете и за три года ни разу не пожалел, что оставил обучение в университете и начал свое дело. Про клиентов, сложности и планы предприниматель рассказал Myfin.by.

В 2015 году я учился на архитектора в Полоцком государственном университете. Для того чтобы поступить, нужно было сдавать не только ЦТ, но и рисунки. Все детство родители меня готовили к поступлению, поэтому я много рисовал. Именно тогда у меня и зародилась любовь к творчеству, которая сохраняется по сей день. Кстати, университет я так и не закончил — мне дали выбор отчислиться самостоятельно, или меня отчислят. Я очень благодарен преподавателю, который вынудил меня уйти. Ведь жизнь была бы совсем другой, если бы не это стечение обстоятельств.

Я много чем пытался заниматься — продажей песка, сумок ручной работы, букетов из мягких игрушек, освоил SMM. Но в итоге выбрал стабилизированный мох.

Мне часто задают вопрос: как вообще в голову могла прийти такая идея? Все проще, чем вы думаете. Два дня непрерывного просмотра видео на YouTube с поисковым запросом «топ бизнес-идей» — и в одном из них я услышал про такой материал. Я начал изучать информацию в интернете и понял, что так можно зарабатывать деньги. Но сейчас могу сказать: если планируете таким образом начать свой бизнес, не стоит дословно воспринимать все, о чем говорят в таких видео. Копайте глубже, всех нюансов вам точно не расскажут.

Полдела было сделано — я определился с идеей. Осталось понять, где взять материал и как с ним работать. Решение оказалось простым: я написал в первую попавшуюся московскую компанию и попросил обучить меня при условии, что я буду покупать у них материал. Мне повезло: девушка, которой я написал, как раз планировала запускать свой курс работы со мхом, и я был ее первым учеником.

Мы живем в 21-м веке, поэтому с обучением не было проблем: текст, фото, видео, видеосозвоны. Никаких поэтапных уроков не было. Задаю вопрос — мне отвечают. Не понимаю, почему многие люди боятся просить о помощи. Не спросишь — не получишь ответ!

На белорусском рынке в 2019 году было несколько компаний-конкурентов, которые работали от двух лет. Я зашел на одну страницу в Instagram и увидел 2000 подписчиков. «Ого, так много!» — подумал я. В этот момент я призадумался: «Смогу ли я хоть что-то продать, если тут такой большой магазин?!». Как оказалось, сомнения мои были напрасны: уже через полгода у меня было в три раза больше подписок и, возможно, — заказов.

Начало: без денег и в хаосе

Но все было не так гладко. Я столкнулся с новой проблемой: где взять деньги на сам стабилизированный мох, если денег нет? К счастью, к этому времени я уже поработал в SMM-компании и в прямых продажах. Применяя весь накопленный опыт, я сделал страницу в Instagram, начал подписываться на людей из групп с похожей тематикой и пытаться продавать изделия.

Первый заказ на панно из мха пришел от девушки из Витебска. Я сразу сказал, что это будет моя первая работа, а фото в профиле лишь пример того, что можно сделать. Предложил низкую стоимость за изделие, и она согласилась. Я взял предоплату и за эти деньги купил сырье у той девушки, которая меня обучала, изготовил работу за несколько дней.

Было очень страшно: если что-то испорчу, то второй возможности не будет, купить материал еще раз я не мог себе позволить. Но, когда есть рядом учитель, который тебя обучает, любое дело становится легче! Я отдал заказ клиенту, она была в восторге. Перед этим я хотел сфотографировать свою первую работу, но был вечер, на улице темно, а дома некрасивый ремонт. Я постучался к соседям и напросился к ним сделать пару кадров. Они улыбнулись и выделили для меня небольшой уголок. Всю полученную прибыль я вложил в рекламу.

Первые полгода я работал дома, в однокомнатной квартире, и в ней творился хаос. Половина комнаты была занята разложенным столом-книгой времен СССР, на котором я клеил мох. Везде стояли коробки с материалом. Бывало, что мох приходил недосушенный, приходилось рассыпать его небольшим слоем по 10−20 сантиметров по всей квартире. А иногда стола не хватало и приходилось клеить на полу. Просыпаешься с утра, спускаешь ноги с кровати и наступаешь на работу, а потом ее переделываешь)

Долго так продолжаться не могло, и в сентябре 2020 года я снял свое первое помещение на 38 «квадратов». С появлением офиса-мастерской началась новая страница в моей жизни: появились постоянные расходы на аренду и первые люди, которые приходили на временную подработку.

Я бы советовал начинающим предпринимателям по максимуму отходить от постоянных расходов: если есть возможность работать дома — работайте!

Кто мы и что делаем

Сначала название компании было «Стена из мха». Как я узнал позже, компания с таким названием уже есть в России. Мне не хотелось путаницы, и мы стали делать ребрендинг. Было много споров, какое название выбрать. Остановились на SIMAR: s — стена, i — из, m — мха, AR — аббревиатура дополненной реальности. В будущем хотим сделать приложение дополненной реальности с нашим товаром. Можно сказать, что в названии компании есть и наше прошлое, и будущее.

Сейчас мы занимаемся комплексным озеленением интерьера. Изготавливаем под заказ картины, логотипы, панели, а также сувенирную продукцию из стабилизированного мха. Делаем работу под ключ с выездом в любой город Беларуси, от визуала до монтажа. С декабря 2020 года работаем и с искусственными растениями, делаем озеленение стен, кашпо, декор свисающими ампельными растениями.

Наши услуги можно разделить на несколько категорий:

Озеленение под ключ, логотипы. Чаще всего такое озеленение заказывают государственные организации, кафе, бары, рестораны, салоны красоты и в офисные помещения. Эта категория — около 10% заказов.

Картины из мха — около 50% заказов. Иногда приобретают организации, но чаще всего такие картины берут себе домой.

Сувенирная продукция — около 40%. Сувениры заказывают организации в качестве корпоративных подарков, например к Новому году или 8 Марта. Они также пользуются спросом для декора помещений.

Самый крупный заказ — озеленение центрального офиса одного банка, около 110 кв. м, выступали там на субподряде. Над проектом мы работали около 4 месяцев плюс несколько месяцев подготовки. Мы жили на работе в прямом смысле этого слова. Сумму заказа рассказать мы не имеем права, это один из пунктов нашего договора.

Сейчас мы сняли офис в два раза больше, на 79 кв. м. И нам его уже мало, присмотрели потрясающее помещение «на вырост» — 300 кв. м, планируем туда переехать в следующем году.

Кто наши клиенты и откуда о нас узнают

Физические лица составляют 70% наших заказчиков, средний чек их — около 300 рублей. Найти покупателей непросто: изделия из стабилизированного мха — недешевое удовольствие, такой декор могут позволить себе не все.

Организации — около 30% наших клиентов, их средний чек — около 3000 рублей, на них сейчас делаем больший упор. У нас заказывают банки, кафе и рестораны, заправочные станции, много государственных организаций, магазины, IT-компании, салоны красоты. Самые популярные работы — картины и деревья из мха.

Сложность нашей работы в том, что она творческая. Недостаточно просто приклеить мох: должен быть художественный подход к каждой работе. Мне кажется, Instagram лучше всего подходит для того, чтобы показать всю красоту нашего продукта. И работает эта сеть очень хорошо: таргет приносит около 90% клиентов. Но сейчас рекламироваться тут стало сложнее из-за того, что рынок перенасыщен рекламой.

Пробуем продавать через TikTok (но пока заказов отсюда не было) и через Telegram (привели первого клиента, будем усиленнее там работать). Доделываем сайт, планируем, что в ближайшее время он начнет работать. Хотим начать работать через Вконтакте, но с внесением денег на эту площадку есть свои сложности. Всего в месяц тратим на рекламу около 3000 рублей.

Если говорить о конкуренции, то, к сожалению, в Беларуси нам уже не у кого учиться. Мы подсматриваем фишки у компаний из других стран и каждый раз дорабатываем свой продукт. Они впереди нас, но благодаря нашей насмотренности и педантичности мы стараемся не отставать.

Есть конкуренты, которые работают с некачественным плохо стабилизированным мхом. Такие изделия недорогие, но в итоге такой мох высыхает за пару лет или даже месяцев, и люди выкидывают свои деньги на ветер. Наш мох, к примеру, будет сохранять свои свойства на протяжении 10 лет и более.

Планы

Сейчас в фокусе внимания — расширение партнерской сети в Беларуси: дизайнеры, мебельные компании, магазины сувенирной продукции и цветов.

В ближайшее время открываем шоурум в Санкт-Петербурге. Там будут большие работы и картины, сувенирную продукцию выставлять там пока не планируем. На маркетплейсы в ближайшей перспективе не собираемся — для этого нужны большие вложения, поэтому оставили эту идею на потом.

А чтобы уменьшить стоимость изделий примерно на 20% и сделать наш продукт более доступным, планируем начать стабилизировать мох самостоятельно.

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