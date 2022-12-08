Пентагон об атаках на российские аэродромы: Украина сама выбирает цели 8.12.2022, 11:15

США лишь поставляют оружие.

Пентагон заявил, что США не знали заранее об атаке на российские аэродромы.

Минобороны США не координирует с Киевом осуществляемые атаки, сказала заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх.

«Я бы не сказала, что мы постоянно на связи или в контакте относительно ударов, которые будут нанесены. Мы, безусловно, взаимодействуем с украинскими коллегами», — сказала Сингх.

Пресс-секретарь Пентагона заявила, что США «поставляют вооружения и системы», которые нужны украинской стороне.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинские дроны два дня подряд наносили удары по авиабазам в России. В Курске в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. После ударов беспилотников по аэродромам в Энгельсе и Рязани были повреждены три российских самолета.

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