«Для себя решила, что в дальнейшем ходить буду» 5 8.12.2022, 11:22

4,038

Журналисты сходили в бывший «МакДональдс» и узнали у посетителей, как изменилась еда.

В первой половине ноября стало известно, что «МакДональдс» уходит из Беларуси, а вместо него будет сеть «Вкусно — и точка», но этого так и не случилось. Сейчас заведения работают по названию юридического лица «КСБ Виктори Рестораны», в самих точках нет никаких опознавательных знаков, кроме надписей на входе «Мы открыты!». Предположить, когда же будет какая-то определенность с наименованием сети, тоже невозможно. Однако произошли ли еще какие-то изменения или все осталось по-прежнему? Журналисты Realt сходили в бывший «МакДональдс» и спросили у посетителей, как изменилась еда.

Чтобы это узнать, журналисты выбрали одну из наиболее посещаемых точек на проспекте Независимости, 23 (станция метро «Октябрьская/Купаловская»). Раньше вечером буднего дня, чтобы съесть любимый бургер или пирожок, здесь нужно было отстоять внушительную очередь. Сейчас же заходишь в помещение — и в глаза невольно бросается, насколько оно опустело. Зато заказы принимаются и готовятся быстро, много свободных мест, где спокойно можно присесть и поесть, нет очередей возле терминалов самообслуживания.

Рядом со стойкой выдачи встречаем Надежду, она уже забирает свой заказ. Девушка довольна тем, что ждать пришлось совсем не долго.

− То, что сейчас мало людей, − это огромный плюс для меня как посетителя. Заказы готовятся быстро: обычно свой рыбный бургер жду минимум минут десять, а сейчас буквально пять минут и все готово. Вообще, я не любительница фастфуда, но пирожки в «МакДональдсе» были выше всяких похвал. А еще всегда считала его местом, куда можно в любой момент забежать погреться зимой или охладиться летом, поэтому, конечно же, стало грустно, когда впервые узнала о новости, что франшиза уходит. Сейчас попробовала обновленный вариант, для себя решила, что в дальнейшем ходить буду.

Осматриваем интерьер, он внутри практически не изменился. Исчезла только знаменитая буква «М» и упоминание о прошлом названии. В электронном киоске на главной странице пишется УП «КСБ Виктори Рестораны», немного изменился внешний вид самой программы, а в названии товаров нет приставок «Мак», зато появились «Тот самый».

Это замечает и Ольга. Она впервые пришла в заведение после произошедших изменений.

− В целом исчезло приятное впечатление, связанное с «МакДональдсом» − местом, которое так напоминает детство. Я отношусь к поколению, для которого «Хэппи Мил» был праздником. Да и в целом яркая стилизованная буква «М» всегда вызывала приятные ассоциации и ностальгию по детским временам. Могу сказать, что в последнее время в заведении и так просел ассортимент, ухудшилось качество игрушек, поэтому лично для меня оно уже не ассоциировалось как место для всей семьи, а превратилось в обычное сетевое заведение, в котором можно перекусить набегу. По этой причине не могу сказать, что мое отношение после ухода франшизы как-то изменится. Я все еще считаю, что это неплохое место. Думаю, просто нужно немного времени: посетители привыкнут к определенным изменениям и станут относиться к нему так же, как в последние годы.

Что касается ассортимента, то изменения есть. Из продажи ушли полюбившиеся многим «Биг Маки», «Хэппи Милы» и «МакФлурри». Все так же можно купить гамбургеры, чизбургеры, чикенбургеры, картофель фри и по-деревенски, есть возможность выбрать комбо, предлагаются и «Выгодные пары» в трех вариантах — с чикенбургером, чизбургером и гамбургером. Стоят они по 4 белорусских рубля. Из плюсов можно отметить, что немного расширился ассортимент соусов, по сравнению с тем, что было в «МакДональдсе» в последнее время. Любимчик многих «сырный» так и не появился, но есть кисло-сладкий, чесночный, сладкий чили и кетчуп. Причем стоят они в три раза дешевле, чем раньше, − всего по 30 копеек.

Мнения посетителей по вкусу блюд обновленной сети различаются. В заведении встречаем Станислава, который взял чизбургер, картошку и капучино. Он говорит, что заметил существенные изменения во вкусе и составе бургера.

− В позапрошлое воскресенье я уезжал из Беларуси и покупал чизбургер, а сейчас приехал − и снова купил чизбургер. И могу сказать, что за неделю он стал вообще другим! Самое главное − в нем теперь нет прослойки из лука, как было в «МакДональдсе». Возможно, еще и соус какой-то другой. В общем, это не тот самый вкус, как говорится в рекламе. Вкус чизбургера из «МакДональдса» я помню с 1996 года, поэтому в этом вопросе меня не проведешь. Чизбургер тогда мне нравился больше, но я не могу сказать, что новый бургер совсем плох. Он просто другой.

Что касается картошки и кофе, то в их вкусе Станислав сильных изменений не заметил.

− Но, с другой стороны, какой особенный рецепт может быть у картошки и кофе? Понятно, что это не основное, за чем ходили в «МакДональдс».

Глеб, которого мы увидели сидящем за одним из столиков, взял себе двойной чизбургер. Оказалось, что ему он понравился больше прошлого варианта.

− В этот раз было вкуснее, чем несколько недель назад, когда ходил перед закрытием. Булочки не настолько жирные, как раньше, а вкус такой же, как в «старом МакДональдсе». Так же вкусно, как будто пришел в «Мак», который никогда и не менялся.

Сложно не заметить, что стала другой и упаковка товаров. Например, картошку больше не подают в яркой привычной коробочке красного цвета, сейчас она крафтовая или в виде белого кулька с каким-то оранжевым знаком. То же касается оберточной бумаги для бургеров. Исчезли и фирменные пакеты, если брать еду с собой. Сейчас ее тоже подают в крафте.

Нет у сети и приложения. На это обратила внимание Татьяна. Раньше она часто приходила сюда и одна, и с друзьями, а после обновления решила зайти впервые.

− Отсутствие приложения — это, наверное, главное неудобство сейчас. Можно было удаленно выбрать, что хочешь заказать, плюс там сразу были представлены все купоны. За баллы была возможность купить что-то — это приятный бонус. Я понимаю, что, скорее всего, его еще не разработали или не адаптировали, но со временем все придет в норму, просто без крупной надписи «МакДональдс» под всем этим. Вообще считаю, что сильно переживать насчет изменений не стоит. Да, поменялся вайб самого заведения, но люди как-то раньше жили и без него. Тем более ассортимент вроде примерно такой же. Я, конечно, не гурман, но и по вкусу особых отличий не почувствовала.

Такого же мнения и Андрей: «Я был в России, когда проходил ребрендинг и „МакДональдс“ становился „Вкусно — и точка“, тогда там поменяли вывески, но по факту ничего не изменилось. Сами россияне особой разницы не заметили: как ходили, так и продолжили. В Беларуси, думаю, что история повторится. Вот уже несколько раз здесь был после обновлений: по мне, изменения незначительные».

На сайте сети, который теперь ksbv.by, уже появились и купоны (всего 10): чтобы их использовать предлагается назвать номер нужного на кассе или Драйве, также можно использовать специальный раздел на киоске самообслуживания. Из интересных предложений — «Тейсти Чикен Гриль» и маленькая картошка за 6 рублей, две порции наггетсов по шесть штук за 9,90, чизбургер, маленькая фри, маленький апельсиновый сок и карамельное мороженое — за 9,50. Есть купоны и для завтраков. Например, маффин с яйцом и сыром и маленький американо будет стоить 6 BYN, а двойной маффин и маленький капучино — 9.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».