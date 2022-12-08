Как за четре года изменилась стоимость конфет и шоколада в Беларуси 4 8.12.2022, 11:28

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Сравнение цен в региональных магазинах.

«Кур’ер» посмотрел, как изменились цены на конфеты и шоколадки кондитерской фабрики «Коммунарка» с 2018 года. За четыре года меньше всего подорожали конфеты «Черноморочка» — на 21,6%, а вот больше всего — конфеты «Знічка». Разница составила 73%.

Для сравнения взяли одну торговую точку в центре Слуцка.

В продаже, по сравнению с 2018 годом, в наличии не было семи наименований конфет: «Белорусские», «Беловежская пуща», «Павлинка», «Трюфели сливочные», «Заодно», «Снегири», «Сорванец» (вафельные).

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