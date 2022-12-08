«Россиянам придется скоро попрощаться со Сватово и Кременной» 2 8.12.2022, 11:31

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Сергей Гайдай

Оккупанты уже откатываются к линии обороны в районе Старобельска.

Российским войскам вскоре придется прощаться со Сватово и Кременной (Луганская область). Оккупанты это понимают, а потому готовятся к следующей обороне в Старобельске.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Что касается Сватово-Кременского направления, там оккупанты стянули большое количество сил и средств. Они пытаются как-то изменить ситуацию, остановить продвижение наших войск», - говорит Гайдай.

По его словам, противник перебрасывает туда большое количество техники, везут все больше и больше резервов, стягивая их из разных частей.

«Но, надеемся, что ничего у них не получится. Учитывая, что они в Старобельске строят вторую линию обороны, я думаю морально они уже понимают, что в ближайшем будущем со Сватовым и Кременной им придется попрощаться», - отметил Гайдай.

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