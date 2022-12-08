Медики выяснили, как ходьба задом наперед влияет на здоровье 6 8.12.2022, 11:31

2,856

Эти упражнения не требуют специального оборудования или абонементов в тренажерный зал.

Для большинства из нас ходьба — это то, что мы делаем автоматически. Это не требует сознательных усилий, поэтому многие из нас забывают о пользе ходьбы для здоровья.

Но что произойдет, если мы перестанем ходить на автопилоте и начнем бросать вызов своему мозгу и телу, идя задом наперед? Это изменение направления не только требует большего внимания, но и может принести дополнительную пользу для здоровья. Исследования опубликованы в журнале The Conversation.

Физическая активность не должна быть сложной. Независимо от того, ведете ли вы активный образ жизни или нет, даже быстрая десятиминутная ежедневная прогулка может принести массу пользы для здоровья и может засчитываться в рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения минимум 150 минут аэробной активности в неделю.

Тем не менее, ходьба сложнее, чем многие из нас думают. Оставаться в вертикальном положении требует координации между нашей зрительной, вестибулярной (ощущения, связанные с движениями, такими как скручивание, вращение или быстрое движение) и проприоцептивной (осознание того, где наши тела находятся в пространстве) системами.

Когда мы идем назад, нашему мозгу требуется больше времени, чтобы обработать дополнительные требования координации этих систем. Тем не менее, этот повышенный уровень сложности приносит с собой большую пользу для здоровья.

Одним из наиболее хорошо изученных преимуществ ходьбы назад является улучшение стабильности и равновесия. Ходьба назад может улучшить походку вперед (то, как человек ходит) и равновесие у здоровых взрослых и людей с остеоартритом коленного сустава . Ходьба назад заставляет нас делать более короткие и частые шаги, что приводит к повышению мышечной выносливости мышц голеней и снижению нагрузки на суставы.

Добавление изменений наклона или наклона также может изменить диапазон движения суставов и мышц, предлагая облегчение боли при таких состояниях, как подошвенный фасциит — одна из наиболее распространенных причин боли в пятке.

Постуральные изменения, вызванные ходьбой назад, также задействуют больше мышц, поддерживающих поясничный отдел позвоночника, что позволяет предположить, что ходьба назад может быть особенно полезным упражнением для людей с хроническими болями в пояснице .

Ходьба назад даже использовалась для определения и лечения равновесия и скорости ходьбы у пациентов с неврологическими заболеваниями или после хронического инсульта.

Но преимущества изменения направления не только терапевтические — интерес к обратному движению привел исследователей к открытию различных других преимуществ.

В то время как обычная ходьба может помочь нам поддерживать здоровый вес, ходьба задом наперед может быть даже более эффективной. Расход энергии при ходьбе назад почти на 40 % выше , чем при ходьбе с той же скоростью вперед (6,0 Mets против 4,3 Mets — один метаболический эквивалент (Met) — это количество кислорода, потребляемого сидя в состоянии покоя), при этом одно исследование показало уменьшение жировых отложений для женщин, которые завершили шестинедельную программу обучения ходьбе или бегу назад.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».