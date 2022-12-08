Путина показывают в записи, а не прямом эфире 6 8.12.2022, 11:42

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Главу Кремля выдали часы.

Telegram-канал «Можем объяснить» обратил внимание, что встреча Путина с так называемыми правозащитниками шла в записи. Главу Кремля выдали часы.

На первом фото, которое опубликовал Telegram-канал, в 18.25 на часах Путина, попавших в кадр, можно было разглядеть стрелки, показывающие 18.05, а в 18.33 — тоже на 20 минут меньше, 18.13 (второе фото).

«Возможно, пресс-служба опасалась, что беседа даже с самыми послушными членами СПЧ пойдет не по плану, и кто-либо из них задаст несогласованный вопрос. Хотя такая возможность была сведена к минимуму еще в ноябре, когда Путин исключил из Совета своим указом нескольких человек, нелояльных Кремлю или не до конца подконтрольных», — пишет Telegram-канал.

Правозащитники Екатерина Винокурова и Игорь Каляпин, которых не пустили на встречу, сказали, что действительно хотели поднять острые темы, — в частности, о фашизации страны, но такой возможности им не дали.

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