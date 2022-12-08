закрыть
8 декабря 2022, четверг, 12:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российских пропагандистов охватила паника из-за «сотен диверсантов»

3
  • 8.12.2022, 11:39
  • 7,334
Российских пропагандистов охватила паника из-за «сотен диверсантов»
Ольга Скабеева

Рупоры Кремля напуганы возможной партизанской войной в РФ.

Русская пропаганда отметилась новым нарративом, заявив, что «РФ угрожают этнические украинцы и беженцы», передает УНИАН.

В эфире пропагандистского ток-шоу Ольги Скабеевой вдруг заявили, что эти группы украинцев «способны на диверсии». Их в России якобы уже «не десятки и не сотни».

«Я думаю, что на территории России есть достаточно людей, которые симпатизируют Украине. Если взять, так сказать, количество этнических украинцев, я думаю, это не десятки и не сотни», – заявил российский профессор и генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

Скабеева добавила, что и среди украинских беженцев есть люди, способные на диверсии. «Эксперт» с ней согласился.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников
В Столбцы за приговорами
В Столбцы за приговорами Ирина Халип
Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников