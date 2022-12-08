Российских пропагандистов охватила паника из-за «сотен диверсантов» 3 8.12.2022, 11:39

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Ольга Скабеева

Рупоры Кремля напуганы возможной партизанской войной в РФ.

Русская пропаганда отметилась новым нарративом, заявив, что «РФ угрожают этнические украинцы и беженцы», передает УНИАН.

В эфире пропагандистского ток-шоу Ольги Скабеевой вдруг заявили, что эти группы украинцев «способны на диверсии». Их в России якобы уже «не десятки и не сотни».

«Я думаю, что на территории России есть достаточно людей, которые симпатизируют Украине. Если взять, так сказать, количество этнических украинцев, я думаю, это не десятки и не сотни», – заявил российский профессор и генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

Скабеева добавила, что и среди украинских беженцев есть люди, способные на диверсии. «Эксперт» с ней согласился.

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