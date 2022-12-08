Названы самые «сильные» паспорта мира 6 8.12.2022, 11:41

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Беларусь заняла 111-е место в рейтинге.

Паспорт гражданина Беларуси занял 111-е место в рейтинге самых «сильных» паспортов мира Passport Index за 2022 год, который традиционно составляет канадская компания по финансовому консалтингу Arton Capital. Она оценивает, в какое количество стран могут поехать без визы владельцы паспортов разных государств.

По белорусскому паспорту без визы теперь можно посетить 40 стран и получить визу по приезде еще в 47 государствах. Виза белорусам нужна, чтобы попасть в 108 стран мира. Для посещения еще 3 государств гражданам Беларуси нужно получить электронное разрешение на въезд.

По информации МИД Беларуси, белорусам виза не нужна при поездках в 48 стран, но в их число включен Катар, который требует электронное разрешение на въезд.

Возглавляют рейтинг самых сильных паспортов Объединенные Арабские Эмираты. Граждане ОАЭ могут ездить без виз или с получением визы по приезде в 180 стран мира. Остальные места в первой десятке заняли 9 европейских государств.

Среди соседей Беларуси Польша располагается на 17-м месте, Литва — на 29-м, Латвия — на 33-м, Украина — на 56-м, Россия — на 87-м.

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