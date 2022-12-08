CNN: США могут передать Украине боеприпасы с кассетными зарядами 4 8.12.2022, 11:44

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Фото: Virginie Nguyen Hoang/Hans Lucas/Reuters

Россия активно их использует.

США рассматривают просьбу Украины о передаче боеприпасов с кассетными зарядами, сообщает CNN.

Вашингтон получил запрос от Киева на этот вид вооружения еще несколько месяцев назад. Однако США рассматривают этот вариант как крайнюю необходимость.

«АдминистрацияБайдена не отказалась от этого варианта в качестве крайней меры, если запасы станут опасно низкими. Но источники говорят, что это предложение еще не получило серьезного рассмотрения», — говорят источники CNN.

Стоит отметить, что Конвенция ООН, которая вступила в силу в 2010 году, запрещает использование кассетных бомб. Однако США, Украина, Китай и Россия документ не подписали.

Российская армия активно использует кассетные снаряды. РФ применяла их и в Сирии, и в Украине.

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