Пленный оккупант шокировал ответом на вопрос, являются ли россияне людьми 6 8.12.2022, 11:49

10,392

Искренне удивленный захватчик выдал неожиданную версию.

Пленный российский оккупант удивил ответом на вопрос, являются ли русские людьми. Он убеждает, что у них есть все «как у людей», но в количестве конечностей потерялся.

В частности, во время общения с пленным Олегом Игишовым из Хабаровска украинский журналист Владимир Золкин спросил: «Вы (россияне - ред.) вообще люди? Или вы другой вид». Ответ «убил».

«Конечно, так есть же четыре руки, четыре ноги», - сказал искренне удивленный вопросом оккупант.

Журналист иронично добавил: «И хвост».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».