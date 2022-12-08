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Пленный оккупант шокировал ответом на вопрос, являются ли россияне людьми

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  • 8.12.2022, 11:49
  • 10,392
Пленный оккупант шокировал ответом на вопрос, являются ли россияне людьми

Искренне удивленный захватчик выдал неожиданную версию.

Пленный российский оккупант удивил ответом на вопрос, являются ли русские людьми. Он убеждает, что у них есть все «как у людей», но в количестве конечностей потерялся.

В частности, во время общения с пленным Олегом Игишовым из Хабаровска украинский журналист Владимир Золкин спросил: «Вы (россияне - ред.) вообще люди? Или вы другой вид». Ответ «убил».

«Конечно, так есть же четыре руки, четыре ноги», - сказал искренне удивленный вопросом оккупант.

Журналист иронично добавил: «И хвост».

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