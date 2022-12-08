Пленный оккупант шокировал ответом на вопрос, являются ли россияне людьми

Пленный оккупант шокировал ответом на вопрос, являются ли россияне людьми6
- 8.12.2022, 11:49
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Искренне удивленный захватчик выдал неожиданную версию.
Пленный российский оккупант удивил ответом на вопрос, являются ли русские людьми. Он убеждает, что у них есть все «как у людей», но в количестве конечностей потерялся.
В частности, во время общения с пленным Олегом Игишовым из Хабаровска украинский журналист Владимир Золкин спросил: «Вы (россияне - ред.) вообще люди? Или вы другой вид». Ответ «убил».
«Конечно, так есть же четыре руки, четыре ноги», - сказал искренне удивленный вопросом оккупант.
Журналист иронично добавил: «И хвост».