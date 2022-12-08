Ученые рассказали, как улучшить память и работу мозга 8.12.2022, 11:56

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Cостояние сосудов играет большую роль в здоровье человека.

Согласно результатам недавнего научного исследования, проведенного за рубежом, состояние кровеносных сосудов играет большую роль в здоровье головного мозга, памяти и мышлении человека.

Исследователи из университета Эдинбурга назвали несколько факторов, которые наносят человеческому мозгу непоправимый ущерб.

В число самых больших сосудистых рисков вошли: курение, сахарный диабет, гипертония, высокий уровень холестерина, лишний вес, низкая эластичность сосудов, высокое соотношение бедер и талии. Эти факторы напрямую связаны с нарушением питания зон мозга, ответственных сложное мышление. Как сохранить здоровье мозга после 40? Действенные советы ниже!

Движение и мышцы

Не зря говорят, что движение – это жизнь. Двигательная активность и аэробные упражнения помогут отдалить сахарный диабет, ожирение и другие проблемы среднего возраста. Для стареющего мозга полезна физическая активность. Например, люди, которые регулярно совершают длительные пешие прогулки, лучше запоминают информацию, чем те, которые ведут малоподвижный образ жизни.

После 40 лет катаболические процессы в организме преобладают. Поэтому путь к рельефной мускулатуре будет очень не прост. Но есть и бонус: силовые тренировки не только помогут построить красивое тело, но и улучшат вашу мозговую деятельность.

Полезная для сердца диета

Необходимо позаботиться о здоровье кровеносных сосудов, поэтому ягоды и орехи – это далеко не все. Диетологи советуют сократить потребление замороженных блюд, убрать из рациона сыры и мясные деликатесы.

На вашем столе должны присутствовать нежирные мясо и рыба, фрукты, некрахмалистые овощи и цельнозерновые продукты. Таким образом, вы наращиваете потребление клетчатки и сокращаете пустые углеводы.

Сладкий сон и здоровая центральная нервная система

Плохое качество сна или недостаточная его продолжительность напрямую связаны с ухудшением здоровья и сосудистыми факторами риска. Нерабочие часы нужны мозгу для того, чтобы очистить нейроны и синапсы, создать воспоминания, восстановить силы. Если вы спите менее, чем 7-8 часов, в конечном итоге страдает организм.

На головной мозг и психику негативно влияют постоянные стрессы, тревожность, которые могут подорвать физическое здоровье даже самого крепкого человека. Как себе помочь и предотвратить ухудшение состояния мозга? Попробуйте заняться медитацией, а если стресс не отступает, обратитесь за помощью к специалисту.

И, наконец, обязательно следите за артериальным давлением. Обращайте внимание на малозаметные симптомы гипертонии. Начните заботиться о себе уже сейчас и сохраните здоровье и хорошее самочувствие на долгие годы!

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