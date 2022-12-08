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Путин развернулся на 180 градусов

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  • Альфред Кох
  • 8.12.2022, 12:04
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Путин развернулся на 180 градусов
Альфред Кох

Что показало последнее выступление главы Кремля.

Прошел еще один, двести восемьдесят седьмой день войны. На фронте, вроде, никаких серьезных изменений нет. Только вокруг Кременной происходит что-то непонятное. Сегодняшняя карта ISW показывает, что вопреки ожидавшему на этом направлении наступлению ВСУ, наоборот - россияне перешли в наступление и отбросили украинцев и от трассы P-66, соединяющей Кременную со Сватого, и от самой Кременной. Причем прилично так отбросили.

Но карты других наблюдателей этого наступления не показывают. Я залез в телеграмм-каналы российских военкоров - там тоже про это ни звука. И даже наоборот, говорят, что ВСУ продолжает продвижение вперед. Поэтому я не могу сказать ничего определенного. Надеюсь, что завтра будет больше ясности в этом вопросе.

Сегодня Путин встретился со своим ручным Советом по правам человека (СПЧ). Опустим выступление его председателя Фадеева. Эта дрессированная обезьяна Путина уже много лет только и делает, что лижет ему зад. Гораздо интереснее выступление самого Путина.

Из этого выступления мы узнали, что, во-первых, война России с Украиной идет уже давно, с начала 2014 года. И начала ее не Россия, а Украина. Во-вторых, мы узнали, что это все-таки война, а никакая не «спецоперация». И в-третьих, Путин считает, что эта война будет идти долго.

Помимо этого, он, заговорщицки подмигивая, сообщил публике, что Азовское море стало внутренним морем России, и дал понять, что, по его мнению, новые территории, которые приобрела Россия за эти девять месяцев, делают неуместным вопрос о целесообразности его затеи со «спецоперацией».

И еще он сообщил, что риск ядерной войны вырос за последнее время, и опять долго и двусмысленно говорил о условиях, при которых Россия может первой применить ядерное оружие.

Короче, Путин выступил в своем фирменном стиле: в очередной раз зачеркнул все предыдущие свои слова и выдал новые тезисы, которых теперь будет держаться официальная российская пропаганда до тех пор, пока Путину не придет в голову дезавуировать и их, выдав следующие.

Путин уже не хочет быть ни последовательным, ни логичным, ни убедительным. Он просто говорит то, что требуется именно сейчас для обоснования того, что он делает в данный момент. Потом, когда это станет ненужным, он легко поменяет свою позицию и будет с тем же выражением лица говорить диаметрально противоположное, если в тот момент это будет выгоднее.

И всякий раз это делается с таким видом, что он именно этой точки зрения всегда и придерживался. И что нет нужны комментировать изменение позиции, поскольку никакого изменения вовсе нет. И он честный и вменяемый парень, который придерживается простых и ясных принципов.

Он долгое время утверждал, что Россия не сторона конфликта на Донбассе и что это внутреннее дело Украины. Именно поэтому он настаивал на том, чтобы минские договоренности Киев подписал с самопровозглашенными ЛНР-ДНР, а не с Россией. Все эти «ихтамнеты» и прочие «покупки в военторге» были риторикой в русле именно этого подхода.

И тут, вдруг, просто полный разворот на 180 градусов: оказывается решение Киева силовым образом решить проблему сепаратизма в Донбассе (даже если допустить, что оно было сначала, а рейд Гиркина - потом) - это и было объявлением войны России. Каково?

И самое смешное (или возмутительное - как кому удобнее), что, по замыслу Путина, слушатели должны согласно кивать и при этом приговаривать: «Так и есть, верно, так оно все и было... Вот тогда-то укропы на нас и напали. Вот же ж сволочи! Агрессоры! Бей их». И слушатели, прекрасно зная, чего ждет от них начальство, именно так и сделали: согласно закивали и начали одобрительно гудеть.

Но поскольку я не сижу вместе сего слушателями и мне нет нужды ему поддакивать, я все-таки спрошу (разумеется - воздух): а когда ты вводил войска в Чечню в 1999 году, ты кому войну объявлял? Турции? Саудовской Аравии? НАТО? Кому? Там, среди чеченских боевиков было некоторое количество, подданных саудовского и иорданского королей. на многих из них были натовские ботинки и куртки. И они пользовались произведенными на Западе радиостанциями. Значит ты воевал с Саудовской Аравией, Иорданией и НАТО?

Ну а как иначе? Из чего Украина должны была сделать вывод о том, что своим решением о вводе войск на Донбасс (который ты много раз и тогда и потом признавал суверенной территорией Украины) она оказывается, объявляет войну России! И раз так, то почему ты об этом столько лет молчал? Почему не сообщил, что считаешь Россию с 2014 года находящейся в состоянии войны с Украиной?

Или вот твой тезис о том, что в 2014 году в Украине произошел государственный переворот и начиная этого момента власть в Украине нелегитимна. Но позвольте! Я еще не выжил из ума и я прекрасно помню, что Россия в 2014 году признала Порошенко президентом Украины.

Я даже могу сказать когда это случилось: 12 июня 2014 года. В этот день на сайте Кремля появилась информация о том, что между Путиным и Порошенко состоялся телефонный разговор. И в этом сообщении Порошенко назван президентом Украины. И чуть позже выступил Ларов и сказал, что да, мы официально признаем Порошенко президентом.

А З0 апреля 2019 года Россия официально признала состоявшимися выборы Зеленского президентом Украины и Песков заявил, что «Россия уважает выбор украинского народа». Более того, уже после начала «спецоперации», 25 февраля 2022 года, на официальной пресс-конференции, Песков на прямой вопрос ответил: «Да, мы признаем Зеленского президентом Украины».

Но какое все это имеет значение? Вам говорят - переворот и власть нелегитимна, значит так тому и быть. А все вопросы вроде: «А с кем вы тогда все эти восемь лет поддерживали дипломатические отношения и кому вручали верительные грамоты» - повисают в воздухе. Их задать некому и было бы наивным ждать на них ответ.

Все путинские говорящие головы твердят, что весь мир идет не в ногу, а только одна Россия шагает правильно. Ок. Допустим. Но проблема в том, что Россия может и идет правильно, но против всех мыслимых законов логики и причинно-следственных связей. Что с этим-то делать?

Вот представьте: вы разговариваете с человеком, который говорит: это черный цвет. И вы видите: действительно - черный. Но потом этот человек говорит: это белый. Вы смотрите: нет, по-прежнему черный. Вы ему говорите: ничего не поменялось - этот цвет как был так и остался черным. А он вам ответ: это белый.

На этом, казалось бы, можно было и закончить. НУ, поменял свою позицию человек. Теперь это у него белый. Что поделаешь? Но тут он вас добивает и ставит в тупик! Он сообщает, что он всегда говорил, что это белый. Немая сцена! Что с этим делать? Не заметить? Невозможно. Сказать ему об этом? Бессмысленно. Получишь в ответ лишь ушат помоев и обвинения в сговоре против него.

Вот что я вам скажу: так ведет себя сумасшедший. В самом прямом, медицинском смысле этого слова. Сегодня по телевизору нам показали совершенно спятившего Путина. Главу государства, обладающего самым большим арсеналом ядерного оружия в мире. И что с этим делать - ума не приложу.

Ну, действительно: стандартная рекомендация психиатров в такой ситуации (не спорить с больным и во всем с ним соглашаться) - в данных условиях приведет к катастрофе. Впрочем, все его окружение ровно так себя и ведет. Строго следуя учебнику по психиатрии. И именно к катастрофе это и привело. И что нам теперь предпринять?

Делать вид, что мы имеем дело с коварным агрессором, как это делают сейчас западные политики? Глупо. Он уже оторвался от реального мира и с ним невозможен диалог с позиции силы. Он освободился от необходимости признавать очевидные истины. ЕГО мир пластичен и он в нем лепит сущности, которых нет в реальности. В этом мире он самый главный, в нем он самый сильный, в нем у него все идет по плану, и в нем он всегда и во всем абсолютно прав.

Вы когда-нибудь пробовали разговаривать с человеком, который страдает, допустим манией преследования? Если да, то вы должны знать, что его абсолютно невозможно убедить в том, что его никто не преследует. Единственно, на что вы можете нарваться, если будете настаивать на своей правоте - так это на агрессию с его стороны.

А теперь представьте, что перед вами персонаж, который одновременно страдает и манией преследования и манией величия. Каково? Имеет смысл с ним полемизировать? Тем более - с позиции силы? Каковы шансы на то, что вы получите в ответ агрессию? Я вам скажу: 100%. Ну так мы ее и получили.

Я не знаю, что там в голове у Байдена с Шольцем, но сегодняшний Путин меня окончательно убедил в том, что уж коль дело дошло до вооруженного противостояния с ним, то эту войну нужно выигрывать и выигрывать быстро и радикально. Во всех других вариантах риск ядерного апокалипсиса становится запредельным. Мы не может так рисковать.

Тем более, что дело наше правое. Поэтому враг будет разбит, а победа, безусловно, будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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