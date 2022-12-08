Исполком МОК выступил за продление санкций в отношении белорусских спортсменов 1 8.12.2022, 12:12

Санкции действуют с февраля.

Исполнительный комитет Международного Олимпийского комитета поддержал сохранение санкций, введенных против белорусских и российских спортсменов. Об этом заявил президент МОК Томас Бах.

«Возможно, вас не удивит, что санкции против российского и белорусского государства и правительства никоим образом не ставились под сомнение в ходе сегодняшних очень глубоких дебатов. Как я уже неоднократно заявлял: санкции должны оставаться в силе. Эти санкции были введены из-за нарушения олимпийского перемирия, что является нарушением Олимпийской хартии», — приводит слова Томаса Баха пресс-служба комитета.

Напомним, в феврале текущего года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от турниров российских и белорусских спортсменов. Большинство спортивных федераций последовали этой рекомендации.

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