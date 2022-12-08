«Псковская спецура попала в ловушку» 1 8.12.2022, 12:26

3,726

Украинский нацгвардеец рассказал о жестких боях с «элитой» войск РФ.

Украинский нацгвардеец с позывным «Фокс» рассказал об одном из ключевых эпизодов противостояния российским оккупантам во время обороны Харькова. Тогда, 27 февраля 2022 года, смертельной ловушкой для нескольких десятков псковских спецназовцев стала обожженная войной специализированная школа №134 города.

Видео с воспоминаниями гвардейца опубликовали в YouTube Восточного оперативно-территориального объединения НГУ. Отмечается, что это учебное заведение российские войска считали «ахиллесовой пяткой» в обороне Харькова.

Однако, как констатировали в НГУ, ставка захватчиков на тактику глубоких прорывов не сыграла. Жестокая реальность отчаянности, решительности и профессионализма украинских защитников заставила захватчиков корректировать их планы.

В тот день, в сети рос поток тревожной информации о том, что оккупанты малыми группами начали проникать по обходным путям и прорываться в центр Харькова, однако вместо хаоса и паники харьковчане не редко вводили в заблуждение россиян и направляли их под огонь бойцов НГУ, ВСУ и терробороны.

Мы получили приказ на штурм. По предварительной информации в районе (станции. - ред.) метро «Киевская» была одна из групп тех же печально известных псковских спецназовцев. У «Киевского «Роста» (сеть супермаркетов. - ред.) уже была одна из линий обороны Харькова, ее держала терроборона. Насколько я знаю, «Фрайкор» были одними из первых, кто вел бой с ними. Там еще работали коллеги из спецподразделения «Корд», – рассказывал Фокс.

Он добавил, что россияне зря рассчитывали на эффект внезапности, поскольку защитники Харькова имели крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, под огневым прикрытием заходили в школу.

«Товарищи из «Корда» уже имели попытки штурма, «быстрой зачистки», собрали информацию о противнике, взяли пленника, который впоследствии рассказал, кто он на самом деле, без «легенды», – отметил боец.

По его словам, противник был подготовлен к боевым действиям в городе, однако не учел особенностей конструкции – она была деревянная и пылала, как факел.

«Время играло против нашего противника. Это была одна группа той же второй бригады, псковские спецназовцы, было их до тридцати человек. И к тому времени они уже все забаррикадировались на чердаке. Мы пошли зачищать каждое помещение, каждый этаж этой школы», – вспоминал гвардеец.

По его словам, на гуманные призывы сложить оружие и сдаться в плен, оккупанты отвечали огнем. Между тем, здание пылало и взрывалось до самого утра, а надежды российских спецназовцев на большое количество боеприпасов и быстрое подкрепление тоже не оправдались.

«Я знаю, что, как всегда, пропаганда РФ пытается сделать из этих ребят героев, но это не так. Единственное, что они сделали, это без чести погибли – сгорели заживо. Спасся только пленный. Когда огонь дошел до чердака, они начали сами выпрыгивать в противогазах из здания», – отметил Фокс.

Согласно разведданным, получившим украинские военные, Харьков тогда должны были штурмовать вторая отдельная гвардейская бригада специального назначения, которая дислоцируется в Пскове, также 25-я отдельная гвардейская мотопехотная бригада и несколько подразделений Росгвардии.

«Я очень хочу поблагодарить всех, кто тогда защищал Харьков: это и 92-я бригада, и «Корд», территориальная оборона. Хочу поблагодарить нашу артиллерию [НГУ и ВСУ]. Потому что как раз она смогла остановить основную массу сил, которые должны были зайти сюда!» – отметил Фокс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».