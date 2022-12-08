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Британская разведка: Держать оборону под Сватово будет разгромленная танковая армия РФ

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  • 8.12.2022, 12:51
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Британская разведка: Держать оборону под Сватово будет разгромленная танковая армия РФ

Она предназначалась для защиты Москвы.

Министерство обороны Великобритании в Twitter пишет, что оборону под оккупированным Сватово в Луганской области будет держать разгромленная танковая армия РФ. Она предназначалась для защиты Москвы.

Подразделения 1-й гвардейской танковой армии России (1 ГТА) дислоцированы вдоль линии обороны в этом районе.

Разведка пишет, что танковая армия понесла потери, когда ей пришлось ретироваться из Харьковской области в сентябре 2022 года. Возможно, сейчас ее усилили резервистами.

«Эффективность оборонительных операций 1 ГТА и других формирований во многом будет зависеть от степени подержки запасных позиций», — считает британская разведка.

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в интервью сайту Charter97.org рассказывал, что ВСУ окружают Кременную с севера и юга.

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