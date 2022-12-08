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Видеофакт: В Конгрессе США вытерли ноги о флаг «ДНР»

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  • 8.12.2022, 13:10
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Видеофакт: В Конгрессе США вытерли ноги о флаг «ДНР»

С инициативой выступил один из авторов «закона Магнитского».

Флаг прокремлевской террористической организации «ДНР» превратился в Конгрессе США в тряпку для обуви.

Соответствующее видео опубликовал у себя в соцсетях украинский волонтер Сергей Притула, который вместе с другими представителями украинского волонтерского движения был приглашен туда Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия).

Представители «Razom for Ukraine,» «Blue/Yellow for Ukrainе» и фонда «Повернись живим» выступили перед американскими конгрессменами касательно своей работе для укрепления обороноспособности Украины и поддержки ее гражданского общества.

После этого представитель Хельсинкской комиссии Кайл Паркер, который в свое время стоял за так называемым «законом Магнитского», решил продемонстрировать свое отношение к марионеткам Кремля, использовав флаг «ДНР», чтобы почистить им свои ботинки, после чего к нему присоединились и другие присутствующие.

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