Гуд бай, Владимир 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

8.12.2022, 13:18

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Фото: Getty Images

Казахстан с Узбекистаном отправили Путина пить кефир в одиночестве.

Новая гениальная идея великого геополитика о создании тройственного «газового союза» России с Казахстаном и Узбекистаном прожила чуть больше недели. Очередная имитация позорно, унизительно легла на борт, перевернулась, утонула, пуская пузыри со дна…

Причем и Казахстан, и Узбекистан «отработали», торпедировали планы великого геополитика на уровне министров и заместителей министров. Выведя из-под удара глав своих государств.

Замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко был жесток: «Его (тройственный газовый союз) еще рано обсуждать, потому что пока это некая идея. Но принципиальная позиция Казахстана заключается в том, что Казахстан не дозволяет использовать свою территорию для обхода санкций».

Сегодня министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил:

«Для покрытия спроса, обеспечения внутреннего потребления и решения проблемы на сегодняшний день мы ведем переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через какой-то альянс или союз».

Гуд бай, Владимир. Сообразить на троих не удалось, остается пить кефир в бункере в одиночестве, укрепляя драгоценное здоровье.

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