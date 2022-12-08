Гуд бай, Владимир1
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 8.12.2022, 13:18
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Казахстан с Узбекистаном отправили Путина пить кефир в одиночестве.
Новая гениальная идея великого геополитика о создании тройственного «газового союза» России с Казахстаном и Узбекистаном прожила чуть больше недели. Очередная имитация позорно, унизительно легла на борт, перевернулась, утонула, пуская пузыри со дна…
Причем и Казахстан, и Узбекистан «отработали», торпедировали планы великого геополитика на уровне министров и заместителей министров. Выведя из-под удара глав своих государств.
Замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко был жесток: «Его (тройственный газовый союз) еще рано обсуждать, потому что пока это некая идея. Но принципиальная позиция Казахстана заключается в том, что Казахстан не дозволяет использовать свою территорию для обхода санкций».
Сегодня министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил:
«Для покрытия спроса, обеспечения внутреннего потребления и решения проблемы на сегодняшний день мы ведем переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через какой-то альянс или союз».
Гуд бай, Владимир. Сообразить на троих не удалось, остается пить кефир в бункере в одиночестве, укрепляя драгоценное здоровье.
Телеграм-канал «СерпомПо»