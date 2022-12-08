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Движение на жодинской трассе перекрыто из-за крупной аварии

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  • 8.12.2022, 13:21
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Движение на жодинской трассе перекрыто из-за крупной аварии

Фура врезалась в грузовик.

Читатели Online сообщили об аварии на жодинской трассе Р53. Движение по направлению Смолевичи — Минск перекрыто. Сообщается, что фура врезалась в грузовой Iveco.

В итоге образовалась пробка протяженностью более 4 километров — от деревни Лужки. Кто виновник аварии — пока неизвестно.

Ранее поступила информация от очевидца, что на этом же участке дороги столкнулись самосвал и муковоз. Судя по фотографиям, одна из полос оказалась полностью засыпана мукой.

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