Движение на жодинской трассе перекрыто из-за крупной аварии

Движение на жодинской трассе перекрыто из-за крупной аварии1
- 8.12.2022, 13:21
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Фура врезалась в грузовик.
Читатели Online сообщили об аварии на жодинской трассе Р53. Движение по направлению Смолевичи — Минск перекрыто. Сообщается, что фура врезалась в грузовой Iveco.
В итоге образовалась пробка протяженностью более 4 километров — от деревни Лужки. Кто виновник аварии — пока неизвестно.
Ранее поступила информация от очевидца, что на этом же участке дороги столкнулись самосвал и муковоз. Судя по фотографиям, одна из полос оказалась полностью засыпана мукой.