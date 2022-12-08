В Беларуси евро исключают из корзины иностранных валют 10 8.12.2022, 13:31

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Что это означает.

Нацбанк Беларуси анонсировал исключение евро из корзины иностранных валют.

Свое решение чиновники объясняют увеличением торговли с Россией и Китаем и расширением использования валют этих стран при внешнеторговых операциях. Также Нацбанк констатирует сокращение товарооборота со странами ЕС и расчетов в евро.

При этом проведение торгов евро на Белорусской валютно-фондовой бирж продолжится, а официальный курс белорусского рубля к евро будет устанавливаться на основании информации о кросс-курсе евро к доллару, пишет Нацбанк.

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